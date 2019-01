Pausa per gli Jarabe de Palo. La più importante band latin rock spagnola (e non solo) ha annunciato per il 2019 il primo stop della propria carriera. Lo aveva già anticipato alcuni mesi fa Pau Donés, il cantante e leader del gruppo, rassicurando però i fan: la scelta non è dipesa dai problemi di salute (precisamente un tumore al colon) che lo hanno afflitto negli scorsi anni.

Si tratta semplicemente di un momento in cui i membri del gruppo hanno deciso di tirare il fiato. Ma non è un addio definitivo, come specificato da Pau: "Torneremo, è solo una piccola pausa". "Questo non è un addio, o meglio, non solo. È anche e soprattutto un arrivederci. Come molti sapete, quest'anno ci fermiamo. Sono stati 20 anni connessi alla musica ed è giunto il momento di dedicarci ad altro – ha spiegato Pau Donés, che già aveva motivato la sua decisione con la volontà di passare più tempo con la figlia".











"Mi vengono in mente tanti pensieri, tutte le cose buone che ci ha dato la musica: momenti incredibili e irripetibili che abbiamo vissuto e l'opportunità di vedere il nostro sogno diventare una professione". Ai fan, il leader dei Jarabe de Palo, a nome di tutto il gruppo, si è rivolto così: "Abbiamo potuto condividere con voi tante canzoni, di diventare in qualche modo parte della colonna sonora della vostra vita e anche della nostra. La musica ci ha connesso in questi 20 anni per cui non potrò mai essere abbastanza grato, voi per noi siete stati un vero e proprio dono e ci mancherete tantissimo".













"Speriamo che il futuro sarà bello come gli ultimi venti anni, ma sappiamo già che ci mancheranno i live e soprattutto la vostra presenza. Voglio comunque dirvi che torneremo, questa è solo una piccola pausa. Non so quando, né come, ma torneremo. Non è un addio, ma un arrivederci: vi aspettiamo al nostro ritorno per essere di nuovo connessi. Ne approfitto per fare gli auguri per l'anno nuovo: spero sarà per tutti voi un anno fantastico. Siate felici, la vita è una e richiede la contingenza: dovete essere felici, qui e ora".







La carriera degli Jarabe de Palo (che negli ultimi anni hanno scelto di modificare il nome in Jarabedepalo) è stata davvero eccellente. Tra le band rock spagnole sono stati gli unici ad aver raggiunto veramente un successo internazionale, grazie alla loro capacità di ammorbidire le sonorità tipiche del rock con linee melodiche sempre accattivanti, e molto vicine al pop. Pau Donés, leader dei Jarabe de Palo, ha scoperto di avere un tumore al colon nel 2015. È guarito, ma nel 2017 il cancro è tornato.

Povero Pau Dones. Il leader dei Jarabe de Palo si confida e racconta il suo modo, tutto personale, di combattere il cancro: “Lo faccio ogni giorno per 5 minuti”. Stima, profondissima stima