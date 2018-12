Nato da Stefano Piccolrovazzi, medico, deceduto nel 2010 e Beatrice Pizzorno, biologa, Fabio Rovazzi è cresciuto nel quartiere milanese di Lambrate e con il passare degli anni si è fatto conoscere attraverso i social network Facebook, Instagram e YouTube. Nel 2015 ha collaborato alla trasmissione Sorci verdi di J-Ax, trasmessa in seconda serata su Rai 2, e nello stesso periodo ha lavorato alla realizzazione di alcuni video musicali per Merk & Kremont e Fred De Palma.

Nel 2016 ha pubblicato il singolo di debutto Andiamo a comandare, tormentone estivo che ha raggiunto la vetta della Top Singoli, ottenendo il primo disco d'oro in Italia esclusivamente con lo streaming. In seguito è stato certificato cinque volte disco di platino dalla FIMI. Il video era stato pubblicato sui social network e in seguito alla popolarità raggiunta dalla canzone, il singolo è stato pubblicato sulle piattaforme di streaming dall'etichetta discografica Newtopia (Universal Music Group), casa discografica creata da Fedez e J-Ax.





Dopo un grande sodalizio, Rovazzi ha rotto con Fedez e, anche se restando sul vago, ha spiegato i motivi. "Quando litighi o hai un'incomprensione, il tempo aiuta. I rapporti sono la cosa più bella della vita", ha detto il cantante al Corriere della Sera. Rovazzi è speranzoso che lui e Fedez possano presto mettersela alle spalle. Ci vorrà comunque del tempo. Il 19 maggio 2017 è stata la volta del terzo singolo Volare, realizzato con la partecipazione di Gianni Morandi. Nell'estate dello stesso anno, l'azienda Big Babol pubblica un brano musicale per lo spot pubblicitario Solo se ci sei te interpretato da Rovazzi.









Il cantante è fidanzato con Karina Bezhenar. ''Sono fidanzato da un mese, sono uno che s'impegna nelle storie d'amore'', aveva spiegato Rovazzi in un'intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2016 Professione: modella e aspirante attrice, Karina vive a Milano ormai da oltre due anni. Inseparabili, innamoratissimi e complici, hanno infiammato il gossip con l'autentico sapore di una fiamma sempre viva e gelosamente custodita al riparo dai pettegolezzi. Sul lato personale Fabio Rovazzi si definisce una persona molto riservata: odia uscire, odia vedere le persone e che spende un sacco di soldi in magliette, vestiti e attrezzatura elettronica. Il suo interesse più grande è quello per il videomaking, almeno per ora.



“Tra un po’ potrei cambiare idea e dedicarmi totalmente ad altro. Mi piacciono molto anche l’elettronica e la moda. Sono veramente accanito su queste cose. Un altro forte interesse, invece, è quello per la musica elettronica, campo in cui ho cercato di unire la mia passione per la musica e quella per i video, realizzando clip per diversi artisti tra cui Merk & Kremont”. Fabio Rovazzi è nato a Milano il 18 gennaio del 1994, è alto 1 metro e 68 centimetri e pesa 62 chilogrammi.

