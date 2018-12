Addio a una leggenda della musica internazionale. Nancy Wilson, cantante jazz vincitrice di un Grammy Awards, è morta a 81 anni dopo una lunga malattia contro la quale lottava da tempo. Come riporta Billboard, la cantante si era ritirata dalla musica nel 2011 e, come ha confermato anche la sua manager Devra Hall Levy alla Associated press, è morta nella sua casa in Califonia.

Nancy Wilson, che si sentiva stretta nella definizione di “cantante jazz”, preferiva definirsi una “stilista della canzone”: “La musica che canto oggi – dichiarò nel 2010 al The San Francisco Chronicle – è quello che nel 1960 era pop music. Non mi sono mai considerata una cantante jazz, io prendo un testo e lo rendo mio. Mi considero un'interprete del testo". Era una donna forte, talentuosa e determinata e sapeva esattamente ciò che voleva trasmettere con la sua musica. Anche per questo è stata una delle jazziste che hanno fatto la storia. Continua a leggere dopo la foto

Nenacy Wilson, nella sua carriera, ha collaborato con i più grandi della musica internazionali. Ma Nancy Wilson era anche di più e ha preso parte ad alcune serie televisive come "Hawaii Five-O", "I Robinson" e "Ed Sullivan Show". Non solo: ha condotto diversi programmi tra cui The Nancy Wilson Show per la rete televisiva NBC, per il quale ha vinto uno dei suoi tre Emmy Award, e la trasmissione Jazz Profiles per la stazione radio NPR. La cosa pazzesca? Tutto quel che faceva le veniva bene. Continua a leggere dopo la foto

Influenzata da artisti come Dinah Washington e Nat "King" Cole la Wilson ha cantato un po’ tutto il jazz e, negli anni Sessanta, ha pubblicato otto album entrati, tutti entrati nella Billboard 200, cioè la classifica americana degli album più venduti. I suoi pezzi da novanta, però, sono sempre "Guess Who I Saw Today" la hit del 1964 "(You Don't Know) How Glad I Am". Il suo disco più famoso è "Nancy Wilson/Cannonball Adderley" inciso con Cannonball Adderley. Continua a leggere dopo la foto

Il critico musicale Ted Gioia, nel ricordare Nancy Wilson, ha scritto su Twitter: "Sto piangendo la scomparsa della cantante Nancy Wilson che ci ha lasciati, oggi, a 81 anni”. Ma Nancy Wilson non verrà ricordata solo per essere stata una leggendaria cantante, una talentuosa presentatrice e un’attrice spigliata. Lei verrà ricordata anche per essere stata attiva sul fronte “diritti degli afroamericani”.

Grave lutto a La prova del cuoco: è morta la sorella di Anna Moroni

fbq('track', 'STORIE');