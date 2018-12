Figlio di padre pugliese di Ruvo di Puglia (Paolo Antonacci, morto nel 2014) e di madre milanese, Biagio Antonacci è cresciuto a Rozzano e, già giovanissimo, suona la batteria in gruppi di provincia, nonostante l'impegno scolastico per prendere il diploma da geometra. Dopo aver cercato di concludere gli studio come geometra, Biagio Antonacci si è arruolato nell’Arma dei carabinieri. Finito il corso, si trasferisce a Garlasco. Qui inizia a svolgere il servizio, per poi decidere di incontrare Ron, cantautore che risiedeva nella sua stessa città.

Alla fine, nel 1988 Biagio riesce a partecipare al Festival di Sanremo nella categorie delle Nuove Proposte. Il successo arriva nel 1992 con l’album ''Liberatemi''. Nel 1998 esce Mi fai stare bene, canzoni come Iris e, soprattutto, Quanto tempo ancora, diventano delle ballate cantante negli stadi in cui l’artista milanese si esibisce con successo. Negli anni successivi arrivano sempre più consensi, tantissimi altri album e sopratutto grandi collaborazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

Sulla sua vita privata e sentimentale Biagio Antonacci è sempre stato molto riservato.È stato legato a Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi dal 1993 al 2002 (hanno due figli, Paolo e Giovanni) e lei è comparsa anche in una sua canzone, Lavorerò, in una strofa rap. Marianna classe 1969, durante la sua carriera da attrice ha partecipato a 3 miniserie TV: La forza dell’amore (1998), Le madri (1999) e Un anno a primavera (2005). Dopo la fine della relazione con la figlia di Gianni Morandi, Biagio Antonacci si è legato a Paola Cardinale, una donna più giovane di 13 anni e già madre di una ragazza, Benedetta, con la quale Biagio ha subito instaurato un legame molto intenso.

"Non mi sono mai sposato, ho fatto due figli con una donna (Marianna Morandi, ndr) con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico. Quindi, sembra che io abbia dato un calcio a ogni forma di tradizione. Ma invece delle cose dentro le ho, e sono venute fuori soprattutto nella forma del senso di colpa ogni volta – ed è stato per scelta – in cui mi sono discostato da ‘quello che avrei dovuto fare'". (Continua a leggere dopo la foto)

Da anni ha una relazione con Paola Cardinale, ma ha mantenuto un buon rapporto con Marianna Morandi: "Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia: Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Per un periodo si è parlato di una presunta crisi tra Biagio e la sua compagnia. In ogni caso, tale rumors non è mai stato né smentito né confermato. Anzi, a fine 2018 il settimanale 'Chi', nella rubrica 'Pillole di gossip', ha scritto che nel 2019 i due convoleranno a nozze.Biagio Antonacci è nato a Milano il 9 novembre 1963, è alto 180 centimetri e pesa 74 chili.

