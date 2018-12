Andrea Bocelli è un cantante italiano, uno dei più conosciuti in Europa e in America. Ipovedente sin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito, a sei anni entra in collegio, a Reggio Emilia, per apprendere la lettura in braille. Perderà totalmente la vista a dodici anni, a seguito di una pallonata sugli occhi ricevuta durante una partita a calcio. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, da giovane canta in varie chiese della Valdera e nei pianobar della provincia e dopo un primo 45 giri pubblicato nel 1982 per l’etichetta Lido, Amico mio/Quando, nel 1990 firma un contratto discografico con la Virgin Dischi e pubblica il suo secondo 45 giri, Il diavolo e l’angelo/Proprio tu.

La notorietà arriva nel 1993, quando canta il duetto Miserere con Zucchero, per poi consolidarsi con Il mare calmo della sera, firmato da Zucchero, con cui vinse a Sanremo nel 1994 tra le Nuove Proposte. Nel 1995 si classifica al quarto posto alla kermesse sanremese con il brano Con te partirò. Presto le canzoni di Bocelli saranno conosciute in Europa oltre ad essere riprese in Italia, e su questa ondata di successo si diffonderanno in tutto il mondo. (Continua dopo la foto)

Il 1996 è l'anno di Romanza, prima raccolta del tenore, che diviene l'album di un cantante italiano più venduto nel mondo, con oltre 20 milioni di copie. Una carriera lunghissima e costellata da grandissimi successi, quella di Andrea Bocelli. Ha cantato con molti noti interpreti, tra cui Laura Pausini, John Miles, Marta Sánchez, Hélène Ségara, Luciano Pavarotti, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Sarah Brightman, Céline Dion, Natalie Cole, Mary J. Blige, Ariana Grande ed Ed Sheeran. Bocelli ha cantato nei più importanti teatri d'opera - Carnegie Hall, Wiener Staatsoper, Metropolitan Opera House – e inciso come protagonista alcune opere - La Bohème, Tosca, Il Trovatore, Werther, Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Carmen, Andrea Chénier, Manon Lescaut, Turandot e Aida – e nel 2010 il suo nome è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica internazionale. (Continua dopo la foto)

Fin dagli anni '90 Bocelli figura tra i protagonisti di numerose importanti manifestazioni legate alla filantropia e al supporto di realtà disagiate in tutto il mondo. Presidente onorario della Fondazione Arpa, Fondazione che promuove la ricerca e la formazione in ambito medico sanitario, Andrea Bocelli ha dato vita nel luglio 2011 alla ABF “Andrea Bocelli Foundation”. Nel 2018 esce il suo primo album di inediti dopo 14 anni, Sì, e con il singolo "Fall on me" duetta per la prima volta con il figlio Matteo. Nello stesso anno va in onda in prima serata su Raiuno il film ispirato alla sua vita La musica del silenzio. (Continua dopo le foto)

Andrea Bocelli, che è nato a Lajatico il 22 settembre 1958, è alto circa centottantasette centimetri per circa ottantacinque chili di peso, è stato sposato dal 1992 al 2002 con Enrica Cenzatti, da cui ha avuto due figli: Amos, nato ne 1995 e Matteo, classe 1997. Nel 2012 diventa padre per la terza volta, di Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti che sposa Il 21 marzo 2014 nel Santuario di Montenero a Livorno. Veronica Berti, classe lasse 1984, aveva 21 anni quando incontrò per la prima volta l’artista nel corso di una festa a Ferrara. Un colpo di fulmine: non si sono più lasciati. La loro è stata sin da subito una storia importante e oggi la Berti è una figura fondamentale per il tenore: è sempre presente ai concerti e alle apparizioni pubbliche. È la migliore consigliera dell’artista e gestisce anche la fondazione che porta il nome del cantante, realizzando progetti di beneficenza in tutto il mondo.

