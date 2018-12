Paolo Vallesi ha raggiunto la sua notorietà nel 1991. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo, è uno dei pochi cantautori italiani amato in America Latina e Spagna; le sue canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese e lanciate all’estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz. Nel 1989 prende parte alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo e al Festival di Castrocaro, dove viene notato dal produttore Dado Parisini, che nel 1990 gli permette di pubblicare il primo singolo ''Ritornare a vivere''.

L'anno seguente Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con il brano ''Le persone inutili'', vincendo nella categoria "Giovani". Nel '92 ritorna a Sanremo, questa volta tra i Big, piazzandosi sul gradino più basso del podio con la canzone "La forza della vita". Nello stesso anno inizia anche un tour di 45 concerti in tutta Italia. Terza e ultima apparizione sanremese nel 1996, ma il risultato è deludente.



Dopo alcuni anni di assenza dalle scene, Paolo Vallesi torna nel 1999 con un nuovo album e un nuovo tour. Nel 2005 prende parte al reality show di Italia 1 “La talpa” e negli anni a venire partecipa a numerosi spettacoli e trasmissioni televisive, ma la fama del cantautore non è più quella di una volta. Dopo una pausa lunga sedici anni, in cui qualcuno aveva addirittura pensato che fosse morto, Paolo Vallesi pubblica una trilogia musicale diventata famosa soprattutto per la collaborazione dell’artista con Gennaro Gattuso.

Ad oggi, Paolo Vallesi ha pubblicato sette album, di cui cinque in studio, due raccolte e un live. Durante la sua carriera professionale ha collaborato con i più grandi interpreti della canzone italiana come Irene Grandi, Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci. Nel 2017 è ospite nella serata finale del Festival di Sanremo per presentare in anteprima Pace, brano in duetto con Amara e inserito nell'album "Un filo senza fine". Nel 2018 è ospite a Tale e Quale Show in occasione dell'esibizione di Massimo Di Cataldo che interpreta la sua canzone La forza della vita (1992).

Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate, ''Ora o mai più'' torna su Rai Uno. Il programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, partirà con una seconda edizione il prossimo gennaio e tra i nuovi nuovi concorrenti potrebbe esserci proprio Paolo Vallesi. A farlo sapere è il settimanale Vero. Il cantante della celebre canzone ''La forza della vita'' sarebbe tra i più corteggiati dalla produzione.

