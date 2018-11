A 54 anni Cristina D’Avena resta una vera icona. Sexy come non mai e ancora sulla cresta dell’onda, a breve uscirà il nuovo album dal titolo “Duets 2”, recentemente si è rivelata in un’intervista che ha rilasciato al settimanale ''Chi''. Ha snocciolato la sua vita da donna e da artista e ha rivelato che, nonostante l’età, non è spaventata dall’essere identificata come icona di sensualità.

“So perfettamente di essere il sogno erotico di molti uomini. - ha spiegato la cantante, diventata un vero idolo nel corso degli anni - Me lo scrivano spesso sui social” afferma. “Sono scioccata ma lusingata. Fa piacere sentirselo dire.” Questa estate infatti la sua foto su Instagram in cui è apparsa in bikini, ha fatto letteralmente impazzire il web tanto è vero che, sotto a quel post, sono fioccati molti commenti. “E pensare che canti i Puffi” scriveva un follower. (Continua a leggere dopo la foto)



"Se è per questo - riprende la D'Avena -, dopo quella foto i miei fan ai concerti urlano escile!, lo scrivono sui cartelli ed è diventato un hashtag. Ho fatto quella foto perché, essendo femmina, mi piace anche fare scatti con pose più appariscenti, ma se pensa a quello che si vede sui social... Nella mia si vede appena un pezzo di pelle. Le pubblico per i miei fan, che magari vogliono sapere come sono nel quotidiano, quando vado al mare", ha concluso. ''Niente cibo spazzatura, cucchiaiate di Nutella a mezzanotte e zero ritocchini. La mia pelle si difende bene''.

E anche sorridere tanto aiuta, aveva detto la cantnate intervistata da Vanity Fair. La D'Avena sa anche tirare fuori il suo lato più sexy, come ha dimostrato con le tante fotografie pubblicate sulla sua pagina Instagram. Nonostante abbia compiuto 54 anni, il tempo non sembra davvero passare per lei. Figlia di un medico (Alfredo) e di una casalinga (Ornella), esordisce all'età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d'Oro 1968; il brano si aggiudica il terzo posto. Dopo l'esperienza allo Zecchino d'Oro, rimane all'Antoniano come componente del Piccolo Coro fino al 1976.

Esplosa negli anni ’80 cantando le sigle dei cartoni animati, la D’Avena non ha perso l’affetto del pubblico. Iniziò a pubblicare numerosi singoli e album, che complessivamente, ad oggi, hanno venduto un totale di oltre 7 milioni di copie, grazie anche a Fivelandia (collana del 1983 di Five Record contenente sigle di cartoni animati in onda sulle reti Fininvest) e alla raccolta annuale Cristina D'Avena con i tuoi amici in tv. Tra le canzoni dei primi anni, la Canzone dei Puffi del 1982 (suo primo Disco d'oro per le oltre 500.000 copie vendute) e Kiss Me Licia del 1985 (Disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute del relativo album).

