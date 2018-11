Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama italiano: la ragazza è uscita vincitrice dalla scuola di Maria De Filippi e, da quel momento, la sua ascesa è stata rapida e continua. Emma Marrone è molto amata dal pubblico perché, oltre a essere una cantante molto talentuosa, è anche una persona che piace. Emma Marrone è spontanea, è sincera, “parla come mangia” e il pubblico la apprezza.

Per non parlare di tutta l’emotività che c’è nelle sue canzoni. Un’emozione che si tocca con mano e che fa venire la pelle d’oca. Emma canta le sue emozioni, quelle negative e quelle positive ed è attraverso quelle che arriva al cuore dei suoi fan che tanto la amano. Emma non ha avuto una vita facile ed è per questo che ha deciso di raccontarla in un’intervista al Corriere. Il suo racconto ha lasciato tutti senza parole. Continua a leggere dopo la foto

A gennaio di quest’anno è uscito il nuovo album di Emma Marrone: “Essere qui” e, proprio in questi giorni, l’album è stato rilanciato. Che novità ci sono? Intanto quattro nuove canzoni e una versione deluxe, una sorta di rivista: “Un magazine personale è una copertina assicurata”, ha detto come sempre ironica la Marrone. Insieme all’album, infatti, c’è una rivista di 70 pagine nella quale la cantante ripercorre tutte le tappe della sua carriera.

Ci sono otto racconti, foto inedite e altro. Per esempio anche uno scatto della cicatrice che le ha lasciato il doppio intervento per un tumore alle ovaie: “E’ una ferita che mi ha fatto meno male, la cicatrice indica che è il male è stato tolto. Il male che resta dentro, ad esempio, è quello che viene dalle parole scagliate con irruenza”, ha detto Emma con orgoglio e coraggio. Ovviamente fa riferimento agli haters sempre attivi sui social.

Sono stati tanti quelli che hanno criticato il suo ultimi album ma lei non si lascia turbare più di tanto dalle parole altrui: “Un disco può subire scossoni. ‘Essere qui’ non è paraculo, anzi. Musicalmente è il più ricco della mia carriera: mi sono avvicinata ad autori come Diego Mancino e Dario Faini cui ora si sono aggiunti Colapesce, Canova e Serpenti. Non gli è stato lasciato il tempo di esprimersi: subito si è gridato al flop. Con altri artisti non si è gridato alla tragedia sebbene i risultati simili”. E intanto lei se ne frega e, a febbraio, parte con il nuovo tour.

