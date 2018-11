Jo Squillo è una delle tante meteore apparse nel panorama della musica italiana negli opulenti e goderecci anni ’80 del ventesimo secolo. Lei è stata una delle donne più in voga degli anni ’90, soprattutto a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo quando, in compagnia di Sabrina Salerno, presentò la canzone “Siamo donne”, una sorta di inno all’emancipazione femminile che ha portato un tocco di novità nel suo curriculum ricco di esperienze rock e pop. La sua presenza, per molti anni, è stata una costante sul piccolo schermo là dove si è divisa vestendo ora i panni di cantante ora quelli di conduttrice tenendo le redini di innumerevoli programmi di moda che l'hanno portata ad andare a caccia di nuove tendenze. La domanda nasce spontanea: che fine ha fatto oggi?

56 anni e non dimostrarli. Cantante e conduttrice tv, Jo Squillo ha regalato un inatteso topless social autunnale ai propri follower Instagram, ricordando con nostalgia il dolce caldo estivo. 'Summer memories col sole negli occhi...era l’estate', ha scritto la Squillo, con un'immagine che la vede prendere il sole in barca, con il seno scoperto. Da sempre insieme a Gianni Muciaccia, suo compagno dagli anni '80, Giovanna Coletti, questo il nome vero della Squillo, pensa con fare malinconico all'estate 2018, ormai archiviata. (Continua a leggere dopo la foto)



Nata con il punk, passata alla new wave e alla dance, Joe ha abbracciato oltre 3 decenni di musica italiana, partecipando a 3 Festival di Sanremo e a 5 Festivalbar. A fine anni '90 la nuova carriera televisiva con Tv Moda, poi diventata Class TV Moda, per poi dedicarsi alla regia con 3 documentari. Il 21 giugno 2016 pubblica un nuovo singolo di genere deep house dal titolo Spinball, accompagnato da un video musicale pubblicato lo stesso giorno. Nello stesso anno realizza Wall of Dolls, documentario contro il femminicidio e la violenza sulle donne, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Il 21 luglio del 2017 pubblica un singolo di genere EDM intitolato Break It Off, accompagnato dal rispettivo video ufficiale. Il 1º settembre dello stesso anno presenta durante il Festival del Cinema di Venezia un nuovo documentario contro la violenza sulle donne da lei diretto intitolato Futuro è donna. Sempre al Festival del Cinema di Venezia, l'anno successivo presenta un documentario da lei diretto, scritto da Francesca Carollo con Giusy Versace, intitolato Donne & Libertà.

Il 26 luglio del 2018 ha annunciato sui social l'uscita di un inedito singolo estivo dal titolo Happy Weekend a cui non segue nei fatti alcuna pubblicazione audio e video. Dall'11 settembre 2018 entra a far parte del cast della settima edizione di Detto fatto, condotto da Bianca Guaccero su Rai 2, come esperta di moda e tutor.

