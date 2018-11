Ha tutto il sapore di una spedizione punitiva il raid armato messo a segno a Napoli contro la sede della "House Colombo Dreams", casa discografica del cantante neomelodico palermitano Tony Colombo - al secolo Antonino Colombo - 32 anni e già una lunghissima carriera alle spalle. Il Mattino di Napoli non ha dubbi sulla natura del probabile atto intimidatorio avvenuto giovedì sera, al tramonto di un giorno di festa, nel cuore di Secondigliano. Ignoti hanno sparato contro la porta a vetri della palazzina che ospita l'emittente radiofonica di Colombo. Il cantante palermitano ha una relazione con Tina Rispoli, la vedova di Gaetano Marino, boss di camorra ucciso sulla spiaggia di Terracina nel 2012. Lui però ai carabinieri ha riferito di non avere idea del movente.

Come ricostruisce La Repubblica, succede tutto intorno alle cinque del pomeriggio di giovedì. Via Antonio Tagliamonte a Secondigliano, a poche decine di metri da Limitone di Arzano. Nessun testimone, le telefonate anonime al 112 e al 113. Ma fin dal primo intervento, pochi istanti dopo, si scopre che tutto è stato ripulito. Dei vetri andati in frantumi per i colpi di pistola non ci sono schegge in strada.



E non ci sono proiettili o bossoli. I segni rimasti consentono di fare un calcolo approssimativo: sono stati sparati almeno dieci colpi di pistola. Gli infissi al piano terra della radio libera sono in parte rimasti senza le vetrate, che però sono state sostituite in fretta e furia dai fogli di giornale. La sede è deserta, dunque: chi ha provveduto a ripulire? Si indaga su più fronti. Certo la vicenda non avrebbe nulla a che fare con quella dello scorso 4 maggio, quando Tony Colombo fu protagonista di un concerto- serenata alla vigilia delle nozze della pronipote del boss di Barra ( defunto) Giacomo Alberto. Quella sera, durante la serenata con l'ultimo brano di Colombo "Ti aspetto all'altare", alcuni giovani piombarono in via Villa Bisignano e spararono alcuni colpi di pistola.

Nessuna minaccia, nessuna ritorsione, soltanto un tentativo di rapina. Tony Colombo affida a Instagram la sua verità sul raid che si è consumato contro il suo studio a Secondigliano. Lo fa con cinque video, pubblicati sul suo profilo, in cui si rivolge direttamente ai fan. "Non so se ridere o piangere per quello che sto leggendo – dice il popolare neomelodico palermitano ma napoletano d'adozione – ci tenevo a fare questo video perché mi piace dare spiegazioni sempre, specie quando girano cose non vere. Si parla di un raid punitivo contro una storia d'amore… ragazzi, si è trattato semplicemente di un tentativo di rapina. Nel mio studio ho vari strumenti musicali. Hanno cercato di entrare per rubare, hanno sparato per rompere il vetro, non ci sono riusciti e si sono dileguati".



E come spiega Tony Colombo non ci sarebbe nessun nesso con la sua relazione sentimentale con una donna che in precedenza era stata legata a un boss ucciso in un agguato. "Io e mia moglie siamo due artisti – dice – e mia moglie è una donna dalla fedina penale pulitissima. Certo nessuno risponde delle responsabilità penali di altri. Io faccio l’artista e la donna che tra qualche mese sarà ufficialmente mia moglie oggi fa la casalinga. Siamo delle persone perbene, non c’è stato nessun raid punitivo. Noi viviamo la nostra storia d’amore in modo pulito agli occhi di tutti – sottolinea – e non dobbiamo nasconderci da nessuno. Anzi, il 28 marzo siete tutti invitati al matrimonio".

