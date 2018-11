Sono passati undici anni dalla morte del grande Luciano Pavarotti. Una perdita immensa per la cultura e lo spettacolo italiano: le qualità, irripetibili, del tenore italiano resteranno una pietra miliare del nostro Paese. Con il Pavarotti & Friends e le sue numerose collaborazioni (fra le quali è da ricordare in particolare la costituzione del gruppo dei Tre Tenori, con Plácido Domingo e José Carreras), ha consolidato una popolarità che gli ha dato fama mondiale anche al di fuori dell'ambito musicale, tanto da essere considerato uno dei più grandi tenori italiani di tutti i tempi. Con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, si stima sia, anche per vendite, fra i primissimi cantanti di ogni genere musicale, nonché il cantante italiano di maggior successo a livello internazionale.

Con Enrico Caruso, Franco Corelli, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Beniamino Gigli e Tito Schipa, permane uno dei tenori "storici" di notorietà mondiale. Ma è la vita privata di Luciano Pavarotti ad aver avuto sempre particolare attenzione da parte dei media. Pavarotti si sposò nel 1961 con Adua Veroni, sua fidanzata da 8 anni e conosciuta a 17 anni. Dall'unione nacquero tre figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana. Nel 1993 cominciarono le indiscrezioni (specie sui media americani) circa una possibile relazione extraconiugale del maestro, che però smentì tutto asserendo che il rapporto con la giovane modella italiana Lucia Debrilli si limitasse all'amicizia.



Anche perché, un anno dopo, Luciano Pavarotti uscì allo scoperto e rese nota la sua relazione d'amore con Nicoletta Mantovani: di 34 anni più giovane di lui, questa relazione fece scoppiare un vero e proprio scandalo, seguito morbosamente dai media di tutto il mondo, culminante nel divorzio miliardario tra il grande tenore e Adua Veroni. Ma oggi, a undici anni dalla morte di Pavarotti, della Mantovani se ne parla poco e niente. E in molti si chiedono che fine abbia fatto. La vedova del più grande tenore italiano è alle prese con la malattia.

Nicoletta, infatti, convive da quando ha 24 anni con la sclerosi multipla. Nel 2012 si è sottoposta a un intervento grazie al quale le sue condizioni di salute sono migliorate. "Sono stata fortunata, ho avuto dolori ma anche grandi gioie e opportunità. Ho scoperto di essere ammalata di sclerosi multipla a 24 anni, ma Luciano mi ha dato grande forza: quando un dottore in America mi disse che avrei terminato la mia vita su una sedia a rotelle, Luciano lo prese e lo gettò contro un muro, dicendogli che non poteva trattarmi così. L'ho avuta per vent'anni, adesso sto bene", ha dichiarato durante un'intervista rilasciata a Domenica Live qualche mese fa. La Mantovani ha dichiarato di essere guarita grazie al tanto discusso metodo Zamboni. Il tempo e il grande dolore per la perdita di Luciano Pavarotti, inoltre, ha sanato gli attriti con le figlie di primo letto, Cristina, Lorenza e Giuliana. "Ci sono stati momenti difficili per entrambe le famiglie, ma non c'è mai stata una vera frattura – ha dichiarato in passato Nicoletta a Famiglia Cristiana – Cristina ha una bambina dell'età di Alice, Caterina. Fin da piccole hanno sempre giocato insieme". E con le sorellastre della sua Alice, Nicoletta ha inaugurato nell'ottobre 2017 la statua di bronzo che Modena ha dedicato a Luciano.



Inoltre, Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, ha ammesso in un'intervista a Grazia di riuscire a trovare la forza: "Nell’amore per mia figlia Alice. Lei è la mia direzione“. L’ormai quindicenne nata dall’amore con l’indimenticabile Luciano Pavarotti, oggi vive con la mamma. A questo la Mantovani aggiunge anche dell’altro: "Pregare mi aiuta molto e pure il lavoro è molto importante. Mi tiene occupata anche la casa in cui vivevo con Luciano. L’ho trasformata in un Museo per poter dare al suo pubblico la possibilità di conoscerlo meglio...".

