Toccante storia di Franco Gatti, il 'baffo' de I Ricchi e Poveri, a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d'Urso, infatti, l'ex cantante della storica band italiana, si è confessato come mai prima aveva fatto in uno studio televisivo. Ai microfoni di Barbara d'Urso, nel salotto di Domenica Live, il baffo ha parlato dei “segnali” che riceve dall’aldilà dal figlio prematuramente scomparso nel 2013. "Comunica attraverso Stefania – spiega, riferendosi alla moglie – e lo fa tramite la scrittura automatica". A febbraio 2013 la vicenda della tragica morte del figlio di Franco Gatti del celebre gruppo musicale "I Ricchi e Poveri" aveva destato tanto clamore e i funerali del giovane Alessio scomparso a soli 23 anni avevano visto una partecipazione pubblica molto forte. Alessio a 23 anni è morto stroncato a causa di un infarto, che secondo gli esami dei medici legali, sarebbe stato causato da un'overdose durante la prima assunzione di eroina.

In passato, proprio sulle cause che hanno portato alla morte del figlio, Franco Gatti evidenziò come non si trattasse di una persona drogata: "Mio figlio ha fatto una cazzata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. L'ha pagata così". (Continua a leggere dopo la foto)



Nel salotto di Barbara d'Urso, Franco Gatti - il baffo de I Ricchi e Poveri - e la moglie raccontano come riescono a comunicare con il figlio deceduto ormai quasi sei anni fa. La donna, architetto, racconta nel salotto di Domenica Live: "Faccio scrittura automatica, non a comando - dice - Mi sveglio di notte e sento un impulso molto forte, quando è debole mi giro dall’altra parte e continuo a dormire. Quando è molto forte mi metto a disposizione, è una questione vibrazionale, non posso dire che sento delle voci, la mia mano va da sola, scrivo completamente al buio, la scrittura è molto scorrevole, non metto punti né virgole però, in quel momento". (Continua a leggere dopo la foto)

A Domenica Live, inoltre, la moglie di Franco Gatti sottolinea: "Scrivo senza sapere cosa sto scrivendo. Finito tutto ciò, torno a dormire, non rileggo mai subito quello che ho scritto subito. Quando decido di rileggerlo, scopro chi mi ha inviato il messaggio. Ho un’associazione in cui vengono tante persone che hanno perso figli o altri cari e inevitabilmente poi questi cari verranno da me". In un messaggio di questa scrittura automatica, che attribuisce al figlio, legge anche un riferimento a Barbara D’Urso definendola una gran bella persona. (Continua a leggere dopo la foto)



Franco Gatti e la moglie nella #cabinarossa di #DomenicaLIve: "Siamo qui per parlare della vita dopo la morte" pic.twitter.com/B8VgMiZvVP — Domenica Live (@domenicalive) 28 ottobre 2018

Giorni prima della morte del figlio, raccontano ancora la moglie Stefania e Franco Gatti in studio da Barbara d'Urso, la donna ha spiegato di aver ricevuto un messaggio in scrittura automatica dalla sorella che la tranquillizzava proprio sul figlio Alessio dicendo "andrà tutto bene", "sarà protetto da noi", "tutto luce, tutto luce". L'argomento ha suscitato nella donna molta emozione, non essendo abituata a trattare tematiche così delicate in tv...

