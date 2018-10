Alessandra Amoroso parla di matrimonio e vita privata nel salotto di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la cantante salentina si è raccontata a cuore aperto. L'artista è appena uscita con il suo nuovo lavoro discografico dal titolo "10" perché sono passati dieci anni da quando ha vinto "Amici", 10 che graficamente può diventare "Io". E lei rivela: "Il mio pubblico mi ha portato fino a qui, a festeggiare questi dieci anni che non sono solo i miei. Ma i nostri dieci anni. I ragazzini con i primi brufoli e l'apparecchio adesso sono diventati uomini con famiglie, lauree, lavori. E' bello poter crescere insieme. Ai miei fan storici ho mandato una lettera con un biglietto per un concerto vicino alla città dove abitano e il disco".

E in vista del nuovo tour di concerti, Alessandra Amoroso rivela nel salotto di Silvia Toffanin: "Ci tenevo a dire grazie a ognuno di loro. Non ho mai fatto la differenza tra palazzetto, piazza o teatro. Il mio unico obiettivo è dire grazie e arrivare alla mia gente". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Alessandra Amoroso parla soprattutto d'amore negli studi di Verissimo: "Scrivono sempre che sono incinta o che devo sposarmi, anche se non è vero. Sicuramente in futuro ho voglia di sposarmi e fare dei figli" dice la cantante pugliese, Alessandra Amoroso, ospite del salotto televisivo di Verissimo su Canale 5. La conduttrice, Silvia Toffanin, le chiede se si prenderà una pausa per realizzare questo desiderio? "Prima c’è il progetto bellissimo di questo disco, poi mi prenderò una pausa” conferma la cantante, vincitrice dell’edizione 2009 di Amici e con un nuovo album in uscita 10". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Nell'ultimo disco in cui Amoroso racconta i suoi dieci anni di carriera (dieci come il nome dell'album), "sono presenti alcuni disegni, ognuno con un significato particolare" spiega la cantante. "L'ancora rappresenta le cose ferme, la salvezza, per me sono mia madre ed il mio compagno, loro sanno darmi sempre un equilibrio" confessa la cantante alla padrona di casa di Verissimo. Un posto speciale nel cuore di Alessandra Amoroso appartiene ai fans. "Questi dieci anni sono per loro, che non mi hanno mai abbandonato, sono la mia big family, che mi hanno sempre tenuto le mani". Tra le altre immagini contenuti nel libretto del disco, ci sono un teschio, "mi ricorda un viaggio in Messico, dove ci sono persone stupende", un fico "mi ricorda i sapori della mia infanzia" un punto "perché nella vita bisogna saper ricominciare sempre e io l'ho fatto molte volte". (Continua a leggere dopo la foto)



Su Twitter, però, pesantissime accuse nei confronti di Alessandra Amoroso. Critiche dure per i suoi standard artistici: "Dieci anni di noia!!!!! Ma noia vera! Quando canta faccio le corna! Una tristezza!!" scrive Elena. "La bruttezza" aggiunge un’altra Elena. Per fortuna sono tanti e molti di più i messaggi positivi: "Sei stupenda come persona e come cantante ! Il tuo nuovo album è bellissimo", scrive Gianni. E poi ancora: "A me piace tanto Alessandra e una ragazza bella e pulita come poche" aggiunge l’utente cattivissimome.

Leggi anche:

Nadia Toffa, il bellissimo annuncio su Instagram: “Domenica un’altra sorpresa”

fbq('track', 'Gossip');