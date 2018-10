I 'Cugini di Campagna' hanno segnato un'epoca discografica italiana. Ancora oggi alcune loro canzoni, diventate un cult per il panorama del Bel Paese, riecheggiano tra grandi e piccini. Eppure c'è chi, tra i componenti della storica band musicale, non se la passa per niente bene. Si tratta di Nick Luciani: cantante, autore, arrangiatore, cantautore e polistrumentista italiano. La sua fama è dovuta alla sua particolare voce in falsetto, che ha contribuito in maniera esponenziale a dare visibilità alla band de I Cugini di Campagna entrandone a far parte dal 1994. Dopo molti anni all'interno della formazione, il 12 Dicembre 2014 ha annunciato l'abbandono del gruppo, da cui si è affrancato per intraprendere la carriera solista.

Una mossa che, però, gli è costata un po' dal punto di vista personale: "La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. E’ come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato poco". A parlare Nick Luciani, che dall’uscita dal gruppo del “Cugini di campagna” ha scelto la carriera solista ed ora si trova in gravi difficoltà economiche. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo l'esperienza con 'I Cugini di Campagna' durata ben vent'anni, Nick Luciani rivela come il suo stile di vita è cambiato: "Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen - ha fatto sapere in un'intervista a "Nuovo" - abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l'autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta. Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di casa". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Nick Luciani, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', si lascia andare a confessioni importanti: "Mi manca la tv. Da quando ho lasciato il gruppo sono sparito dalla televisione". A tal proposito, ha deciso di lanciare un appello a Carlo Conti: "Affinché mi inviti a partecipare al prossimo Tale e quale show. Sia Flavio Montrucchio nel 2012 sia Dario Bandiera nel 2017 mi hanno imitato ed è arrivato il momento per far conoscere al pubblico il nuovo Nick Luciani. E mi piacerebbe cantare un rap in falsetto con Fabio Rovazzi". Insomma, le idee non mancano certamente. Ma il resto della band? (Continua a leggere dopo la foto)



"Non andavo più d'accordo con Ivano Michetti per via del suo carattere e soprattutto per il fatto che non voleva dare spazio alla mia creatività e anche oggi, lo stesso Ivano, sta bloccando i miei passaggi televisivi, diffidando le trasmissioni che mi chiamano ospite, dal trasmettere video che ci riguardano. Ora basta davvero, la gente deve sapere la verità e voglio anche dire ad Ivano che ognuno dovrebbe andare per la propria strada in pieno rispetto e senza intralciare il lavoro dell'altro" ha spiegato Nick Luciani...

Leggi anche:

”Addio Michele”. Esce col cane ed è finisce in tragedia: un paese in lutto

fbq('track', 'Gossip');