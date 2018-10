Albano Carrisi e il Festival di Sanremo, ci tornerà per l'edizione 2019? Il Leone di Cellino San Marco, come ricorderete, qualche anno fa ebbe da ridire con gli organizzatori. Il suo sfogo divenne virale e fa discutere ancora adesso. Eppure il Teatro Ariston dovrebbe rievocare ricordi piacevoli per Carrisi che, qualche anno fa, è tornato su quel palco per la prima volta con Romina Power. Da lì, da quella edizione - diventata celebre anche grazie al film 'Quo Vado?' di Checco Zalone - Al Bano e l'ex moglie sono tornati a far coppia fissa dal punto di vista artistico. E da quell'episodio, però, il gossip è entrato prepotentemente nella vita di Carrisi che ha visto naufragare la sua storia d'amore con Loredana Lecciso. Oggi, dopo qualche mese di tensione, Al Bano sembra aver trovato un punto di equilibrio. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma dicevamo di Al Bano al Festival di Sanremo. Per lui quindici partecipazioni e una vittoria (nel 1984, proprio in coppia con Romina Power, con il singolo 'Ci Sarà'). Ma l'episodio dell'ultima edizione alla quale ha preso parte il Leone di Cellino San Marco fa male ancora oggi. E la rievoca lui stesso a 'Un giorno da Pecora' ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Al Bano non ha la minima intenzione di tornare al Festival, come ha spiegato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, e il perché è legato alla pesante sconfitta del 2017 (ultima edizione firmata da Carlo Conti), quando fu eliminato prima della finale. "Non ci ho proprio pensato - ha risposto ai conduttori che gli chiedevano se sarebbe tornato al Festival - né quest'anno, né l'anno scorso. La sconfitta di due anni fa mi è stata d'aiuto in questa decisione". Un'eliminazione clamorosa, che ancora oggi il cantante di Cellino non riesce a mandare giù, soprattutto per quello che c'è dietro: "E' stata una cosa studiata a tavolino ed io, come un cretino, ci sono cascato. Preciso però che Sanremo lo rispetto sempre, se sono diventato cantante il merito è anche un po' del Festival". (Continua a leggere dopo la foto)



Il retroscena svelato da Al Bano è clamoroso: "La giuria di qualità, che non dà un solo voto alla canzone di Maurizio Fabrizio ("Di rose e di spine", brano con cui era in cara, ndr), un pezzo più impegnativo, più viscerale, più italiano, con una melodia eccezionale. Ad una persona chiesi: 'ma perché avete dato tutti zero?'". La risposta: "'Così ci hanno detto di fare, così abbiamo fatto'. Complimenti". Una vera e propria bomba.

Leggi anche:

Loretta Rossi Stuart teme per i suoi figli: cosa spaventa la sorella di Kim

fbq('track', 'Gossip');