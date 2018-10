“Il tumore di mio figlio”, annuncio choc di Michael Bublé

La notizia è delle più scioccanti: Michael Bublé si ritira dalla musica. Il crooner canadese, 43 anni, ha spiegato nella sua ultima intervista al Daily Mail Weekend, che stavolta ha deciso: si ritirerà davvero. Già due anni fa aveva annunciato l’addio all’attività pubblica, dopo che al figlio Noah, di tre anni, era stato diagnosticato un tumore al fegato. Ora il piccolo è guarito ma quell’esperienza, per il padre, è stata devastante. “Mi ha fatto rimettere tutto in discussione, ha cambiato la mia percezione della vita – ha detto Michael Bublé al magazine - non ho più il fegato per andare avanti”. Il 16 novembre, comunque, uscirà Love, il suo nuovo lavoro che sarà anche l’ultimo. “Non so neanche se riuscirò a terminare questa conversazione senza piangere. E non ho mai perso il controllo delle mie emozioni in pubblico” ha confessato Michael Bublé di sicuro provato dalla decisione choc che manderà in tilt tanti fan. Ma i figli sono i figli. E per un genitore nulla è più importante. Continua a leggere dopo la foto

“Questa è la mia ultima intervista. Mi ritiro. Ho realizzato l’album perfetto e ora posso lasciare davvero al top” ha detto il cantante. Oggi Noah, il figlio che il cantante ha avuto dalla moglie 31enne Luisana Lopilato, ha 5 anni. Il cancro se ne è andato. Ma Bublè ha deciso: non tornerà sui suoi passi. Forse non vuole pentirsi, in un futuro, di aver fatto la scelta sbagliata. Il cantante e l’attrice Luisana Lopilato sono sposati da tempo: i due hanno tre figli. Continua a leggere dopo la foto

Noah è il più grande. Poi c’è Elias, due anni, e la piccola Vida nata due mesi fa. Quando Noah si è ammalato, sia Michael che sua moglie hanno messo in stand by la carriera per dedicarsi anima e corpo a lui. Il cantante ha raccontato come, durante il ricovero del figlio, lui abbia cercato in tutti i modi di non fargli pesare la malattia e come abbia tentato di tenerlo sempre allegro. Ma per un genitore è uno strazio vedere il proprio figlio soffrire. Di sicuro deve essere stata dura per lui. Continua a leggere dopo la foto

“Non so che neanche come io sia stato in grado di respirare – ha detto nell’intervista Michael Bublé che nella sua carriera ha venduto 75 milioni di dischi cioè una roba spropositata – quando arriva una diagnosi come quella che è arrivata a noi, hai solo voglia di morire. Ora tutto è diverso e ho deciso che dirò addio per sempre alla musica”. I fan, che lo amano alla follia, rispettano la sua decisione. Ma è innegabile: sentiranno, sentiremo tutti la sua mancanza.

