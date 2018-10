Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, ha fatto spaventare tutti. A metà settembre è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale. Lele Spedicato si è sentito male mentre era in piscina con la moglie che, terrorizzata, ha chiamato subito i soccorsi. Le condizioni del cantante si sono rivelate subito critiche e l’ansia tra i fan è salita. Ora, però, i medici dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce hanno anche sciolto la prognosi. La notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli che erano preoccupatissimi per Lele Spedicato: "il paziente è fuori pericolo e respira autonomamente", hanno fatto sapere i medici. "Le condizioni di salute di Emanuele Spedicato stanno migliorando. I medici della Rianimazione del ‘Vito Fazzi', dove è ricoverato dal 17 settembre scorso, dopo un’attenta e ponderata analisi hanno deciso di sciogliere la prognosi. Il paziente, infatti, non è più considerato in pericolo di vita, è vigile, respira autonomamente, risponde bene agli stimoli e presenta valori buoni in tutti i parametri” si legge nel bollettino medico. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: “Il quadro clinico neurologico ha mostrato evidenti progressi negli ultimi giorni, per cui è stato possibile staccare i macchinari per la respirazione automatica". Meno male. La fase peggiore, dunque, è passata. Ma i medici hanno fatto sapere che i prossimi giorni saranno importantissimi per capire come evolverà la cosa. I dieci giorni che seguiranno serviranno ai medici per comprendere come il paziente reagirà. Continua a leggere dopo la foto

"Superata la fase più difficile, i prossimi dieci giorni saranno fondamentali per i sanitari, che dovranno monitorare accuratamente le condizioni del paziente, al fine di valutare la possibilità di un suo trasferimento in un centro specializzato, così da poter avviare un adeguato percorso di riabilitazione" hanno fatto sapere. Ma il peggio sembra passato e questa è una notizia grandiosa. Quando, il 17 settembre, si è diffusa la notizia del suo malore, tutti sono rimasti scioccati. Continua a leggere dopo la foto

Lele Spedicato si trovava nella sua casa in Puglia insieme alla moglie. Erano insieme a bordo piscina quando ha avuto un mancamento. Poi si è ripreso ma è svenuto di nuovo subito dopo. La moglie Clio, incinta, ha subito chiamato i soccorsi. I primi giorni sono stati d'attesa, con la prognosi riservata e il musicista costantemente monitorato, poi pian piano le notizie pur meno frequenti si sono fatte più rassicuranti, fino a oggi, con la prognosi definitivamente sciolta

