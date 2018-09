Laura Pausini si è fermata ad Eboli. La cantante romagnola, impegnata nel 'Fatti Sentire World Tour', ha dovuto rinunciare a tre tappe per problemi di salute. Oggi e domani, 25 e 26 settembre, infatti, la cantante di Faenza ha dato forfait per un fastidioso mal di gola che non le permetterebbe di esibirsi al meglio davanti ai suoi tanti fan che, da ogni parte del Mezzogiorno e d'Italia, sarebbero arrivati nel Salernitano. Tuttavia, l'appuntamento è stato solo rinviato. La Pausini si esibirà a Eboli il prossimo mese di novembre, probabilmente il 3 e il 4. A comunicarlo è stata lei stessa con un lungo post su Facebook, nel quale ha riportato anche le modalità di rimborso. Inevitabile la delusione dei tanti fan che avrebbero dovuto assistere al doppio concerto. Molti, però, hanno commentato la notizia augurando all'artista una pronta guarigione, ulteriore testimonianza del profondo legame esistente tra Laura e la sua fanbase. (Continua a leggere dopo la foto)



''Buongiorno a tutti, - si legge sull'account social della cantante - i concerti sold out di Laura Pausini per il 'Fatti Sentire World Tour' 2018 previsti a Eboli questa sera martedì 25 e domani mercoledì 26 settembre, sono rimandati a sabato 3 e domenica 4 novembre. Laura non potrà esibirsi come previsto al PalaSele a causa di un’otite acuta in forte stato influenzale. I concerti riprenderanno regolarmente dal 28 settembre''. Sulla pagina social di Laura Pausini sono state riportate anche le informazioni e le modalità di rimborso del biglietto del tour.

I biglietti del 25 settembre rimangono validi per la serata del 3 novembre, mentre i biglietti del 26 settembre rimangono validi per la serata del 4 novembre. Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 30 settembre 2018. Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘.

È possibile anche scrivere una email a: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 30 settembre 2018. Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

