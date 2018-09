“Ciao Maestro”. Musica italiana in lutto, la notizia della morte diffusa poco fa

La notizia ha gettato nel lutto tutto il mondo della musica classica. Nella notte è scomparso a Padova uno degli ultimi grandi maestri italiani: Claudio Sciomone fondatore e direttore dei Solisti Veneti dal 1959. Avrebbe compiuto 84 anni il 23 dicembre: il decesso a causa di problemi respiratori, successive ad una rovinosa caduta di poiche settimane fa che gli aveva procurato la frattura di alcune costole.L’ultimo concerto dei Solisti Veneti si era tenuto il domenica 2 settembre a Bressanone. I prossimo sarebbero dovuti essere quello del 14 settembre nella Chiesa di Santa Caterina a Padova e del 16 settembre a villa Pisani Bosetti di Bagnolo di Lonigo, Vicenza.

Dopo aver studiato direzione d’orchestra con i maestri Dimitri Mitropoulos e Franco Ferrara, Scimone aveva raggiunto notorietà a livello internazionale dirigendo alcune orchestre sinfoniche, tra cui la London Philharmonia e la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, oltre a Yomiuri Nippon Symphony Orchestra e la New Japan Philharmonic di Tokyo. (Continua dopo la foto)



Quello fra Scimone e i Solisti Veneti è stato uno dei sodalizi più lunghi e fortunati della musica italiana. Fu Scimone a fondare quest’orchestra da camera nel 1959, nell’ambito del risveglio d’interesse per il barocco, indirizzandone la programmazione sul Settecento italiano e, in particolare, veneto: Vivaldi in primis, naturalmente, ma anche Albinoni, Galuppi e così via. Il repertorio era pionieristico, il modo di affrontarlo ancora no.

Ma in qualche modo Scimone anticipò la grande stagione della riscoperta “storicamente informata” della musica antica. Con i suoi Solisti, Scimone fu un indefesso lavoratore della musica: oltre seimila concerti in tutto il mondo (e per diciannove volte al Festival di Salisburgo), l’ultimo domenica scorsa, nonostante le costole incrinate, a Bressanone, moltissimi dischi, molti riconoscimenti. Ma gli interessi di Scimone non si limitavano al Settecento. (

Se con i Solisti il repertorio andava dal Cinquecento alla musica contemporanea, anche con partiture composte per loro, Scimone si fece una fama come esperto rossiniano, consacrata da alcune incisioni tuttora imprescindibili, come le prime registrazioni in studio del Mosè in Egitto napoletano, di Ermione e Maometto II o il fortunatissimo disco dell’Italiana in Algeri con la coppia Horne-Ramey. Scimone fu anche per ventisette anni direttore del Conservatorio “Pollini” di Padova, la sua città. Un probo musicista, ci mancherà.

