“Ancora lei!”. Elisa Isoardi non si ferma più, ecco dove la vedremo

Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l'anno scorso il Festival di Sanremo ne aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Merito soprattutto del trio alla guida, con Claudio Baglioni affiancato da Michelle Hunziker, onnipresente, e Pierfrancesco Favino, discreto ma perfetto al momento di prendersi la scena. Lo stesso Baglioni è stato confermato alla direzione, a riprova della grande soddisfazione per gli ascolti e la qualità della manifestazione. E si prepara a un cambiamento radicale: una settimana su Rai 1 completamente dedicata al festival "Sanremo Giovani" a dicembre. Un grande concorso nel quale 24 artisti "under 36" si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi, infine, i due posti per partecipare al Festival di Sanremo 2019. Addio, quindi alle vecchie distinzioni: "Sanremo Giovani" si articolerà in due prime serate e quattro pre-serali, che andranno in onda, a dicembre, su Rai 1. (Continua dopo la foto)



E, in contemporanea, su Radio 2, in differita, su Rai 4 e, in replica, di nuovo su Rai 1. A sostenere la necessità di questo passaggio, ovviamente è stato lo stesso Claudio Baglioni di intesa con il direttore generale Mario Orfeo e con la direzione di Rai 1 che consentirà alla rete ammiraglia di amplificare il suo impegno in favore della scoperta di giovani talenti della musica italiana, dedicando loro un'intera settimana nel palinsesto della rete, dal 17 al 21 dicembre.

Una notizia che ha spiazzato i fan ma che sta riscuotendo anche una grande approvazione in rete. Un’altra potrebbe invece farli felici con la presenza di Elisa Isoardi prontissima a conquistare i fan di Antonella Clerici al timone di una rinnovata stagione de La Prova del Cuoco, la bellissima conduttrice sarebbe interessata ad ampliare i propri orizzonti televisivi e coronare un sogno: quello di presentare il Festival di Sanremo.

A Tv Sorrisi e Canzoni, la 36enne piemontese avrebbe palesato il desiderio di salire sul palco dell’Ariston: “Ho sempre amato il Festival, fin da piccola. Mi piace seguire la gara, ascoltare le canzoni, riflettere sui testi. […] Salire sul palco dell’Ariston sarebbe un grandissimo regalo. Se mai dovesse accadere, lo scopriremo strada facendo…” Cosa farà Baglioni? È ancora troppo presto per prendere una decisione.

