“Dov’è Romina?”. Al Bano, tremenda giornata per il cantante. Fan sotto choc

Al Bano Carrisi nella bufera. Il cantante salentino è stato al centro di un’accesa polemica dopo essersi esibito, domenica 2 settembre 2018, nell’inno di Mameli durante il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Una gara attesissima che, però, è finita nel peggiore dei modi: Al Bano ha cantato l’inno prima che i semafori rossi si spegnessero e iniziasse la gara. E, se per la Ferrari è stata una domenica da dimenticare (dopo la pole ottenuta nella giornata di sabato, sia Vettel che Raikonen hanno disputato una gara tremenda), anche per Al Bano non è stata certo una giornata da ricordare. Anzi. Alla fine il Gran Premio d’Italia lo ha vinto Hamilton, Kimi al secondo posto mentre l’altro ferrarista quarto. E Al Bano? Ha letteralmente “sconvolto” il popolo del web. Il motivo? L’arrangiamento da lui creato per l’inno di Mameli. Un arrangiamento che ha diviso il web a metà. Alcuni lo hanno apprezzato, altri non lo hanno apprezzato neanche un po’. Per questo hanno pesantemente criticato l’ex marito di Romina Power. Continua a leggere dopo la foto

Un utente su Twitter è rimasto colpito dalla performance di Carrisi, ma, nello stesso tempo, ha rimpianto l’assenza di Romina Power. Alcuni hanno utilizzato un linguaggio un po’ meno gentile commentando l’esibizione in questi termini: “Sangue dalle orecchie #albano; Come rovinare l inno più bello del mondo”. Ma non è tutto… Povero Al Bano, chissà come avrà reagito leggendo tanta crudeltà… Continua a leggere dopo la foto

“Stavo giusto scrivendo che obbrobrio l’inno cantato da #AlBano” e ancora: “è riuscito a trasformare l’inno d’Italia nel ballo del qua qua”. Beh, insomma, parole pesanti che non lasciano indifferenti. Avranno esagerato? Cosa penserà Al Bano di queste bufera social? E Romina che dirà? Intanto lei sarà ospite nella prima puntata di ‘Domenica In’ di Mara Venier, mentre la rivale Loredana Lecciso il 16 settembre sarà ospite di ‘Domenica Live’ di Barbara D’Urso.

Nel 2019 l'ex marito di Romina Power dovrà interrompere i concerti per curare le sue corde vocali, stressate da tanti anni di duro lavoro. Su, lasciatelo stare. Come si dice, fate buon viso a cattivo gioco… C’è bisogno di essere crudeli sempre? No, a volte non è necessario…

