Le sue canzoni d'amore conquistano il cuore di milioni di ragazzi, i suoi versetti diventano colonna sonora di matrimoni e incontri romantici. Ed Sheeran, il cantante rossiccio dal faccino bonaccione che tanto piace ai teenager, ha un debole per l'Italia: lo testimonia il fatto che il britannico si ritrova spesso e volentieri nel Bel Paese e lo scorso anno, addirittura, ha acquistato un casale in Umbria per trascorrere i lunghi periodi di relax. Ed, amante del vino rosso e della natura, ama l'Italia. Del resto, uno dei suoi duetti più riusciti è con un italiano, ovvero il maestro Andrea Bocelli: insieme hanno inciso Perfect, singolo di assoluto successo, primo in classifica per diverse settimane in tutte le hit internazionali. Ma di Ed Sheeran si sa poco riguardo la vita privata. Per esempio, sapete che ha una compagna di vita dai tempi del liceo? (Continua a leggere dopo la foto)



Si chiama Cherry Searbon, è una classe 1992 ed è nata a Suffolk. Il primo incontro con Ed Sheeran è avvenuto alla Thomas Mills High School di Framlington, la scuola media che entrambi frequentavano. All’epoca Cherry era già innamorata di Ed Sheeran, ma non ebbe mai il coraggio di dichiararsi. Dopo la fine degli studi la giovane volò in North Carolina, negli Stati Uniti, per frequentare la Duke Universitiy. Nello stesso periodo Ed Sheeran iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica in Inghilterra. Qualche anno dopo, quasi per caso, hanno ripreso a sentirsi. Da quel momento l’amicizia si è trasformata, a poco a poco, in una storia a distanza. Nel 2015 Cherry è tornata negli Stati Uniti per stare accanto a Ed Sheeran e iniziare con lui una relazione stabile. E adesso... (Continua a leggere dopo la foto)



Ed e Cherry si sarebbero sposati. Il dettaglio è emerso da un'intervista per il settimanale Access: il cantante è arrossito e ha mostrato un anello all’anulare ad una domanda inerente il matrimonio. Nulla di ufficiale, ma gli indizi ci sono tutti. “Non faccio mai niente di troppo pubblico” – ha spiegato Ed Sheeran. In queste parole molti hanno trovato conferma di ciò che ormai tutti sospettano. L’artista britannico e la sua storica fidanzata sono dunque diventati marito e moglie. (Continua a leggere dopo la foto)



Non ancora trentenne, con all'attivo sette dischi di platino e decine di milioni di album venduti, Ed Sheeran risulta per la rivista Fobes tra le 30 celebrità più ricche del mondo. Ma sceglie di mantenere un "basso profilo", concedendosi solo qualche licenza sui social, ma tenendo al sicuro la propria privacy.

