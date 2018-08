Il mondo della danza in lutto. Precursore di un genere ricco di contenuti e ispirazione, al limite dell'acrobatico e forte di effetti spettacolari. Lindsay Kemp, 80 anni, è morto nella notte a Livorno. Il ballerino inglese è stato l'artefice di una delle correnti più fantasiose del teatro-danza europeo. Ha reinventato l'arte del mimo e ha influenzato molte compagnie che soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni settanta. Dopo gli anni in accademia navale, dalla quale fu espulso per aver interpretato una Salomè ricoperto solo di carta igienica, e gli studi d'arte al Bradford College con il pittore David Hockney, La sua parabola artistica conobbe la sua rampa di lancio nello spirito degli anni Sessanta, quando formò la sua compagnia di danza e attrasse l'attenzione internazionale con una performance al Festival di Edimburgo nel '68. (Continua a leggere dopo la foto)



Lo spettacolo che rese celebre Lindasy Kemp si intitolava Flowers. "Lo produssi con 500 sterline ricevute in eredità da una zia e da lì per 25 anni ho girato tutto il mondo, sempre attaccato per oscenità" raccontò a Milano nel suo discorso di ringraziamento per il riconoscimento dell'Accademia di Belle Arti di Brera che gli conferiva un diploma honoris causa. A rendere Lindsay Kemp celebre presso il grande pubblico, però, oltre i confini della danza contemporanea, fu invece la celebre collaborazione con David Bowie in versione Ziggy Stardust, per il quale si esibì durante i celebri concerti al Rainbow Theatre nell'agosto del 1972.



Kemp è nato a Cheshire il 3 maggio del 1938 e cresciuto nel nord dell'Inghilterra. Si fece credere pazzo pur di ottenere l'esenzione dal servizio militare e inseguire il suo sogno di diventare un artista. Padre e maestro di una danza onirica quasi acrobatica che ha influenzato il Cirque nouveau. Fu amico di Federico Fellini, di Mick Jagger, di Peter Gabriel e, appunto, David Bowie per cui diresse lo Ziggy Stardust show. Lindsay Kemp viveva a Livorno da molti anni: nella città toscana dirigeva un corso di danza al Teatro Goldoni. Negli ultimi mesi stava lavorando a un progetto di teatro sociale che avrebbe dovuto allestire a Como il prossimo settembre.



Oltre alla coreografia rivoluzionò profondamente l'arte del mimo: celebre la sua interpretazione della maschera Pierrot. La sua arte come mimo influenzò l'immaginario popolare con spettacoli come Nijinsky, Mr Punch e Onnagata.

