Di certo non ha bisogno di presentazioni. Orietta Berti ha partecipato in ben undici occasioni al Festival di Sanremo. La sua carriera discografica è costellata da successi diventati un 'cult' per la discografia italiana: nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera, per i suoi 45 anni d’attività ed è stata protagonista di moltissime tournée in Italia e in diverse parti del mondo. Da anni Orietta Berti ha optato per un caschetto corto dal colore rosso acceso e trucco marcato, che mette in risalto gli inconfondibili occhi vispi ed espressivi. Negli ultimi anni è diventata suo malgrado un'icona gay: ''Forse per quella sua mania delle bambole o delle scarpe o per essere una specie di mamma nazionale o per quella sua gioia di vivere che sprizza da tutti i pori o per essere così spontanea da risultare fuori dal tempo, dalle mode, dai gusti correnti'', ha scritto Aldo Grasso per il Corriere della sera. E adesso Orietta è tornata alla ribalta grazie a 'Ora o mai più', il quiz-show musicale di RaiUno, condotto da Amadeus, andato in onda lo scorso giugno. (Continua a leggere dopo la foto)



In occasione del programma TV, Orietta ha avuto la possibilità di far la conoscenza approfondita di Valeria Rossi. Tra le due si è instaurato un rapporto speciale, una sintonia che va al di là dell'esibizione in studio. Un legame che la stessa giudice ha sottolineato in vari post sui social, in cui ha annunciato ancora una volta ai fan la sua volontà di divertirsi nel programma, prima ancora di pensare alla classifica. In una delle clip mandate in onda lo scorso giugno, inoltre, la Rossi ha parlato anche delle emozioni che ha provato durante le prove con la sua insegnante, affermando di sentirsi come se si trovasse all'interno di una galleria d'arte al fianco di Andy Warhol. Parole che sono piaciute Orietta tanto da spingerla a difendere Valeria anche a distanza di mesi. (Continua a leggere dopo la foto)



In un'intervista concessa a La Repubblica, in occasione dell'intervento Made in Parco Nord Bologna, Orietta si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. E sul programma 'Ora o mai più' ha detto la sua: "La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi. Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante, ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto: 'Tu sei una vipera'. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto: 'Vuoi fare la maestrina ma c’è solo De Amicis come maestro'. Mi hanno chiesto se lo farò ancora. Staremo a vedere". Ma non è solo contro Marcella Bella che si scaglia Orietta. Anzi, la stoccata più 'cattiva' è indirizzata ad Anna Tatangelo... (Continua a leggere dopo la foto)



Orietta Berti, infatti, ha avuto qualcosa da ridire anche su Anna Tatangelo - compagna di Gigi D'Alessio - che ha partecipato come lei a Celebrity Masterchef, vincendolo: "Se dovessi rifare questo programma televisivo cambierei tattica. Sì, non farei più piatti cotti: mi faccio furba come la Tatangelo, li faccio semicrudi" ha sentenziato la Berti.

