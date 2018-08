Enrico Ruggeri e i Decibel sono tornati sulla cresta dell'onda negli ultimi anni. Lo scorso febbraio il trio ha preso preso parte all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Lettera dal Duca", dedicato a David Bowie, classificandosi sedicesimi: la canzone ha trovato spazio nell'ultima prova sulla lunga distanza consegnata dall'artista e dalla sua band ai mercati, "L'anticristo", pubblicato lo scorso 16 febbraio, secondo album pubblicato coi Decibel dopo la reunion del 2016 e il sesto nella carriera della formazione. Intanto, Enrico Ruggeri qualche settimana fa - proprio mentre impazzava la polemica 'migranti' in seno al Governo Conte - è finito al centro delle polemiche social per questioni di 'razzismo'. A cena con sua figlia, il front-man dei Decibel ha raccontato di essere stato avvicinato da uno straniero che vendeva rose, che avrebbe chiesto denaro all'artista per diversi minuti, per poi andar via perché non voleva monete. Il racconto ha provocato reazioni contrastanti sulla rete, con tanti fans che hanno dato ragione a Ruggeri, ma anche tanti altri che lo hanno attaccato. "A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame - scrive Ruggeri nel suo tweet - Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. “Non voglio spiccioli” e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista". (Continua a leggere dopo la foto)



E proprio sui social, qualche ora fa, è arrivata la doccia gelata per i fan di Enrico Ruggeri. Il front-man dei Decibel ha problemi di salute ed è malato. L'artista lo ha annunciato su Twitter: "Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. - ha cinguettato il leader della band - Adesso motivi di salute mi rendono impossibile proseguire. Spero di riprendermi presto, un abbraccio dispiaciuto e preoccupato". Dopo l'annuncio di Enrico tanta la solidarietà mostrata dai fan e anche dai colleghi che sperano di rivederlo presto sul palco. Nessun dettaglio ulteriore sul problema che lo costringerà ai box a tempo indeterminato. (Continua a leggere dopo la foto)

Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. Adesso motivi di salute mi rendono impossibile proseguire.

Spero di riprendermi presto, un abbraccio dispiaciuto e preoccupato. — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) 14 agosto 2018

L'artista era atteso ieri sera a Montalto, in provincia di Cosenza: nel calendario di Ruggeri c'erano ancora in programma tredici appuntamenti, tutti a ingresso gratuito (tranne quello di Biasca del prossimo 31 agosto, nella Confederazione Elvetica), sia coi Decibel che come solista (anche in acustico), in tutta Italia e in Canton Ticino, Svizzera. Al momento non è chiaro se a venire stralciata sarà solo parte del calendario o la totalità degli spettacoli. (Continua a leggere dopo la foto)



Enrico Ruggeri non è solo un musicista e cantautore. Il nuovo millennio ha segnato il primo approccio con la televisione nelle vesti di conduttore, senza contare camei al cinema e in serie tv, e le prime esperienze anche come scrittore. La letteratura, per Enrico Ruggeri, è una passione di gioventù (la raccolta di racconti “La giostra” è del 1989), ma l’approdo al romanzo è del 2011 con “Che giorno sarà”, edito da Kowalski. In attesa di poter rivedere Enrico Ruggeri...

Leggi anche:

“Ecco come sta”. Franco Battiato, la verità sulle sue condizioni di salute grazie ad Alice