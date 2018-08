Andrea Bocelli è prossimo a tagliare il traguardo delle sessanta candeline. Il prossimo 20 settembre, infatti, il tenore italiano compirà 60 anni. Come lo festeggerà? Beh, lui lo ha già rivelato in una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni: "Non si festeggiano i sessanta. Si festeggiano i venti, magari. Per evitare di trovarmi in qualche celebrazione nostalgica mi sono assicurato di trovarmi ben lontano da qui: quel giorno sarò in Brasile per un concerto". Insomma, Bocelli prende le giuste precauzioni anche se ammette di aver già ricevuto il suo regalo più bello: "Sono circondato da angeli. Mia moglie Veronica e i miei figli Amos, Matteo e Virginia. Cosa chiedere di più? Se non hai chi ti ama puoi essere re Mida ma non serve a niente. Amos ha scelto pure il titolo del mio nuovo disco: 'Sì'. Non è bellissimo? È la parola che vorresti sempre sentirti dire...". Così parla, dunque, Andrea Bocelli in quella che sarà la sua ultima estate prima di entrare nella decade dei sessanta. Eppure, la stagione estiva 2018 il tenore spera di dimenticarla presto. Il motivo? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



Ancora una rapina in villa, a Forte dei Marmi, dove Andrea sta trascorrendo le sue vacanze estive con la famiglia. Dopo l'episodio accaduto nella notte tra il 4 e il 5 luglio, nella serata di venerdì 10 agosto l'abitazione del tenore - che si trovava fuori casa con la famiglia per un evento benefico - è stata nuovamente presa di mira dai banditi. Ancora una volta il tentativo di incursione è partito dalla dependance della villa, ma è stato subito bloccato. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, in casa al momento della tentata rapina c'era solo la domestica. Ed è stata lei a mettere in fuga i malintenzionati... (Continua a leggere dopo la foto)



I ladri, pronti a intrufolarsi nella villa di Bocelli, sono stati scoperti dalla donna terrorizzata: "Stavo annaffiando le piante in giardino - ha rivelato la domestica al Corriere della Sera - quando ho visto la luce nella camera dei signori Bocelli e, siccome sapevo che i padroni di casa erano fuori per un evento di beneficenza ho capito che erano arrivati ancora una volta i ladri. Così ho chiesto aiuto". La donna spiega di essersi messa a urlare riuscendo a mettere in fuga i malviventi. Sull'accaduto, adesso, indagano le forze dell'ordine. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio la scorsa settimana, in occasione dell'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Andrea Bocelli ha raccontato i momenti della prima rapina subita a luglio 2018: "Sono entrati due balordi e sono subito scappati, non c’è stato neppure il tempo di avere paura. Io poi in quei casi non ne ho proprio. Una volta ho sentito dei rumori alle quattro di notte, sono sceso e sono saltato addosso alla persona che si aggirava in salotto. Stavo pure per menarla... ma era la baby-sitter. Potevano dirmelo che aveva chiamato un taxi prestissimo per andare in vacanza!".

Leggi anche:

Andrea Bocelli, che spavento! È successo tutto nel cuore della notte. Attimi di panico per il tenore e la sua famiglia