“Gravemente malata”. Musica sotto choc: la celebre cantante in fin di vita

“Gravemente malata”, le ultime notizie che riguardano la famosissima cantante non lasciano sperare nulla di buono. A riportare la tragica notizia è Showbiz 411: Aretha Franklin, la regina statunitense del gospel, sarebbe in condizioni critiche. Sarebbe ricoverata a Detroit e sarebbe circondata dall’affetto della sua famiglia che, in questo momento delicato, ha chiesto preghiere e privacy. Sono anni che la cantante ha problemi di salute ma sembra che nell’ultimo periodo le sue condizioni sarebbero peggiorate. Già lo scorso anno Aretha aveva cancellato una serie di concerti “per ordine dei medici”. La sua ultima esibizione risale al 2 novembre 2017 a New York: in quell’occasione aveva cantato insieme a Elton John per l’Aids Foundation. “Continuerò a registrare – aveva detto a Febbraio in un’intervista radiofonica – ma questo sarà il mio ultimo concerto. Le cose stanno così”. Il sito Showbiz 411 è l’unico a parlare di un peggioramento delle sue condizioni. Continua a leggere dopo la foto

Il reporter della NBC Harry Hairston ha raccontato tramite Twitter di aver parlato di recente con un amico della Franklin e ha fatto sapere che la cantante, in questo momento, “non se la passa bene”. Anche alla Radio di Steve Wonder Tammi Mac aveva fatto sapere, a giugno, che bisognava rivolgere delle preghiere per Aretha Franklin. La cantante di Respect, nell’arco della sua vita, ha lottato per i suoi problemi di peso e ha sconfitto l’alcolismo. Tra l’altro era anche un’accanita fumatrice. Continua a leggere dopo la foto

Ma nella sua vita i problemi di salute sono stati tanti. Nel 2011, per esempio, si vociferava che fosse malata di cancro al pancreas ma lei ha negato. Nella famiglia di Aretha sono stati tanti i casi di cancro: 3 dei suoi fratelli, per dire, sono morti proprio di cancro. Il fratello Cecil, che era anche il suo manager, è morto di cancro ai polmoni nel 1989. La sorella Carolyn era morta l’anno precedente per un cancro al seno mentre la sorella Erma è morta nel 2002 per cancro alla gola. Continua a leggere dopo la foto

Soprannominata la regina del soul o “Lady soul” per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa canti, è nota per la sua vasta produzione di musica soul e R&B ma anche gospel, blues, jazz, rock che le ha permesso di aggiudicarsi ben ventuno premi Grammy. Il 3 gennaio 1987 è stata la prima donna a entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. Forza Aretha, rimettiti!

