Se glielo avessero detto qualche anno fa, quando era il front-man de La Fame di Camilla, probabilmente ci avrebbe riso su. Adesso, invece, Ermal Meta è costretto a difendersi dalle continue voci di gossip. Sì, perché dal 2016 è sempre al centro dell'attenzione grazie alle sue canzoni che lo hanno portato, per tre volte, a rendersi protagonista al Festival di Sanremo: un secondo posto nella categoria giovani, un terzo posto dietro Gabbani e Fiorella Mannoia e, infine, la vittoria dell'ultima edizione insieme a Fabrizio Moro. In tutto questo, il cantante di origini albanese e trapiantato in Italia fin da quando ha 12 anni, ogni tanto si lascia andare a qualche polemica con i fan. Come quella dello scorso mercoledì: accusato di non essersi voluto fermare a fare foto e firmare autografi dopo l'ennesimo concerto, Meta ha risposto per le rime via social. La versione del cantante è che agli eventi si va per godersi la musica: "Mettete da parte il telefonino", ha scritto su Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)



E il consiglio di mettere il proprio smartphone e obiettivo lo dà anche a chi si occupa di gossip. Come il settimanale Oggi che, nell'ultimo numero uscito in edicola, ha attribuito al cantante albanese una nuova storia d'amore. A risolvere il dilemma sul presunto nuovo flirt di Ermal Meta ci ha pensato il rotocalco rivelando alcuni - seppur pochi - dettagli sulla nuova fiamma del cantante: “Si chiama Monia ed è una bella ragazza di Cesena che si occupa di pubbliche relazioni”. Nella vita del giudice di Amici, che ha da poco interrotto la relazione con la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo, si sarebbe dunque pian piano fatta spazio la giovane PR che, stando a quanto scritto dal giornale, “Avrebbe acceso la passione del cantante”. Ma è davvero così? (Continua a leggere dopo la foto)



A far chiarezza sulla sua situazione sentimentale ci pensa il diretto interessato. Ermal Meta è ancora single: "Grazie per tutto questo interesse da parte del gossip, ma Monia lavora con me ed è una delle mie migliori amiche. Ci si vede fra qualche giorno in Sardegna!", ha twittato l'artista, condividendo un articolo che aveva parlato del presunto flirt, che a sua volta riportava una notizia pubblicata su Oggi. Meta ha ribadito l'unica cosa che conta per lui in questo momento: il Non abbiamo armi Tour continua. (Continua a leggere dopo la foto)

Grazie per tutto questo interesse da parte del gossip, ma Monia lavora con me ed è una delle mie migliori amiche. 😂😂 Ci si vede fra qualche giorno in Sardegna! #NonAbbiamoArmiTour continua pic.twitter.com/gNcYIdqFLT — Ermal Meta (@MetaErmal) 9 agosto 2018

E sulle polemiche che lo hanno travolto nelle ultime ore, Ermal Meta dà un'ulteriore chiave di lettura: “C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il ‘bellissimo ed emozionante’ concerto non mi sono fermato a fare le foto. Vorrei dire a tutti i delusi che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza”.

