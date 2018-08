“Concerti annullati”. Paura per Gino Paoli dopo quelle voci: fan in apprensione 

Gino Paoli costretto ad annullare tutti gli impegni sino al 15 settembre: lo staff dell’artista fa sapere che il cantautore, che ha 83 anni ''sta bene ma avrà bisogno di alcune settimane di riposo''. Domenica scorsa era stato annunciato lo stop al concerto in programma ieri alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Ora la nuova comunicazione, nella quale si precisa che eventuali recuperi di concerti annullati verranno comunicati al più presto, ma chi lo desidera potrà chiedere il rimborso dei biglietti. Sono due le date a pagamento annullate: il 7 agosto a Castelnuovo di Garfagnana; il 3 settembre a Grado, in provincia di Gorizia. Invece, il 9 agosto a Bagnoregio (Viterbo) e il 10 agosto a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), Paoli si sarebbe dovuto esibire con Danilo Rea, che nel primo caso si esibirà da solo con ingresso gratuito e nel secondo con Stefano Cocco Cantini (al sax) e Ares Tavolazzi (al contrabbasso), sempre con ingresso gratuito. Il cantante è stato costretto ad annullare le tappe del suo tour a causa di una caduta. (Continua a leggere dopo la foto)



Cancellata dunque anche la data di Sun&Sounds Festival di Grado, dove l'artista avrebbe dovuto esibirsi il 3 settembre. Chi lo desidera potrà chiedere il rimborso entro il 30 agosto nel punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto, consegnando i biglietti in originale. Nel caso di acquisti effettuati online o tramite call center, invece, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Sun&Sounds Festival 2018 è promosso dal Comune di Grado, con l'organizzazione di The Groove Factory, il sostegno della Regione FVG e della Camera di Commercio di Gorizia, il patrocinio di PromoTurismo Fvg; media partner Radio Gioconda e Udinews Tv.

Per quanto riguarda la data di Lucca gli organizzatori spiegano: "Il live di martedì nella Fortezza di Mont’Alfonso è stato annullato dal management dell’artista". La causa, non meglio specificata, sarebbe da imputare a "un infortunio occorso al cantante nella giornata odierna". Quanto alla tappa toscana, non è possibile prevedere la data di rinvio. La bella estate specifica che "si può ottenere il rimborso direttamente su TicketOne" da lunedì 6 a lunedì 20 agosto 2018. L’artista era tornato a esibirsi la scorsa estate dopo essersi sottoposto a un intervento all’aorta, reso necessario dalla formazione di un aneurisma.

L’ultimo suo lavoro risale allo scorso settembre ed è frutto della collaborazione con Danilo Rea, avviata dopo quella con Sergio Cammariere del 2016: l’album “3”, pubblicato per la Parco della Musica Records, è arrivato dopo il successo dei precedenti “Due come noi che?” (del 2012) e “Napoli con amore” (2013), realizzati sempre con il pianista vicentino. Il duo Paoli-Rea si era incontrato nel 2011 per dare vita a “Un incontro in jazz”, e quest’anno si è esibito anche a Sanremo.

