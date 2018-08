Con il singolo "Questa sera non ti dico no" sta dominando le classifiche italiane assieme al gruppo Boombadash. La stella di Loredana Bertè è ritornata a splendere, dopo qualche anno nell'anonimato. Intervistata dal Corriere della Sera, Loredana Bertè ha parlato della sua nuova vita e dei progetti per il futuro. La cantante vuole tornare al Festival di Sanremo perché sostiene che “La riscossa è appena cominciata”. Lo scorso anno si era già presentata con una nuova canzone ma era stata esclusa, e non vorrebbe rivivere la stessa situazione perché “sarebbe davvero troppo”. E da Sanremo partirà anche la fiction sulla vita di Mia Martini, sorella di Loredana Bertè. Le riprese partiranno a breve e ad interpretare Mimì da giovane sarà l’attrice Serena Rossi. Loredana ha collaborato molto volentieri alla sceneggiatura e Caterina Caselli ha tirato fuori dal cassetto un inedito. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ho buttato la maschera tragica ora sono una star e mi sento felice". La cantante 67enne ha poi proseguito parlando del suo aspetto fisico e degli sforzi fatti per dimagrire: "Ho perso 12 chili in due anni e ora ho ritrovato la mia autostima. Sicuramente non ho fatto pace con il mondo intero, ma la mia riscossa è appena cominciata". Infine una parentesi suoi progetti futuri, a cominciare dal Festival di Sanremo. "Se qualcosa non mi uccide nel frattempo certamente andrò. Non voglio svelare nulla sul nuovo album, il titolo è segreto. Vi do un indizio con gli autori: Curreri, Fossati, Dall’Aglio, Piccoli. Non ve ne pentirete, sarà una bomba".

Insomma un entusiasmo ritrovato. E come potrebbe essere il contrario dopo il Disco di Platino conquistato il 30 luglio che l'ha consacrata come una delle artiste al top di questa estate? Un ritorno al passato per l'artista calabrese, che negli anni Ottanta ha raggiunto più volte le vette delle classifiche europee, con vere e proprie hit come "Non sono una signora" e "Il mare d'inverno". Loredana Bertè è dimagrita 12 kg in due anni. Il suo lato B ha fatto impazzire tantissimi italiani negli anni ’80 e oggi ha ritrovato la forma di un tempo. Il suo segreto non è solo la dieta.

''Ho accantonato la mia maschera tragica. Prima mi guardavo allo specchio e mi facevo schifo. Adesso mi gridano 'strafiga' e io ne sono felice perché mi sento tale. Sono di nuovo una star che accende passioni e desideri. Se volessi potrei rimorchiare dopo ogni serata''. Le foto degli ultimi concerti sembrano scattate almeno dieci anni fa e il segreto della linea di Loredana Bertè è l’alimentazione a base di verdure crude e alla griglia, ha abolito la pasta e il pane e come condimenti usa solo olio evo e peperoncino.

