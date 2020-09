“Uno spettacolo”. Stasera occhi puntati al cielo: la ‘Luna del mais’ ci farà sognare

Nel cielo di questo settembre 2020 tanti fenomeni si succederanno, e saranno tutti da ammirare estasiati. Il primo avrà luogo proprio stasera, mercoledì 2 settembre. Alcuni pianeti della notte entreranno in comunione con la Luna, regalandoci uno spettacolo unico. Il primo spettacolo si avrà con il plenilunio del 2 settembre, la luna in questa occasione prenderà il nome agreste di “Luna piena del mais”.

La motivazione è davvero interessante, scopriamone tutti i particolari! Il plenilunio che avverrà stanotte, presenterà il nostro satellite sotto lo pseudonimo di “Luna del mais”. Questo nome è chiaramente legato alle usanze agricole, contemporaneamente però risulta evocativo e poetico, ed ha una spiegazione ben precisa. Il plenilunio di settembre, infatti, è solitamente messo in atto dalla Luna piena del raccolto, perché si verifica a ridosso dell’equinozio d’autunno e marca l’incedere della nuova stagione nell’emisfero boreale. (Continua dopo le foto)





























Il 2020, come ben sappiamo, è anno di stravolgimenti, quindi il plenilunio più vicino all’equinozio del 22 settembre non avverrà a settembre, bensì 1° ottobre. La Luna piena del raccolto si manifesterà il primo di ottobre, ed è un episodio che si verifica ogni tre anni. Il plenilunio di settembre resta comunque legato alla raccolta nei campi, quella del mais appunto, e può prendere il nome anche di “Luna dell’orzo” o “Luna della frutta”. L’altro nome è “Hungry Ghost Moon”, come dichiarato dalla Nasa, cioè la “Luna fantasma affamata”, un nome che deriva dalla tradizione cinese e che è legato al festival cinese del fantasma affamato. (Continua dopo le foto)









Una sorta di Halloween della Cina. In Italia non potremo vedere il plenilunio nella sua totalità, mentre si manifesta tra le stelle della costellazione dell’Acquario, il 2 settembre. La motivazione è che la fase di compimento sarà raggiunta alle 7:22 del mattino, quando da noi sarà già sorto il Sole. Fasi lunari di settembre 2020: 2 settembre: Luna Piena (ore 07:22); 10 settembre: Ultimo quarto (ore 11:26); 17 settembre: Luna Nuova (ore 13:00); 24 settembre: Primo Quarto (ore 03:55).

