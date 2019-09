I sapori dell’autunno, la bontà di un universo di cioccolata e lo scenario, splendido e indimenticabile, del complesso di Palazzo Farnese a Caprarola: sono gli ingredienti di CioccoFest – Caprarola Gusto 4.0, l’esperienza che unisce il meglio dei gusti del cioccolato e la festa dei sapori della castagna. Un nuovo appuntamento targato Caffeina che animerà le grandiose cucine di Palazzo Farnese, spazi di imponente valore artistico che sono normalmente chiusi al pubblico e che i bambini, i genitori, gli appassionati e i visitatori potranno visitare in esclusiva con un biglietto a prezzo speciale, mentre le scuderie del palazzo e i suoi meravigliosi giardini saranno teatro di un evento fatto di cacao, castagne e meraviglia.

Cioccofest diventerà così la festa dei sapori e del gusto: appuntamento nel meraviglioso borgo della Tuscia, che sarà completamente pedonalizzato e offerto ai visitatori e ai bimbi, nei weekend del 5/6 e 12/13 ottobre 2019. Una festa ad ingresso libero che durerà dalle 10.30 alle 19.









Cioccofest sarà prima di tutto una grande fiera del cioccolato: con una grande area artigiani ed espositori che offrirà agli appassionati e ai visitatori una esperienza basata sull’oro bruno che tutti amano, in ogni veste e gusto possibile; un tuffo nel cioccolato grande come le scuderie del palazzo rinascimentale.





Cioccofest sarà anche festa della castagna, grazie al sostegno della Pro Loco di Caprarola che si farà carico dell’area food per un pranzo da non dimenticare organizzato in sinergia con l’istituto professionale I.I.S. “Alessandro Farnese” di Caprarola che vedrà i propri ragazzi cimentarsi in showcooking e laboratori sull’arte del food.





Cioccofest sarà avventura e divertimento con giochi per bambini, gonfiabili, truck food, artisti di strada, show di falconeria, parco avventura e giochi medioevali, oltre a Cioccofest-Off, la festa dei giovani che inizia dopo la chiusura delle porte con concerti ed appuntamenti serali tutti da scoprire.

Cioccofest a Caprarola sarà una grande esperienza food con showcooking di grandi ospiti provenienti dal mondo della cucina, chef, pasticceri e cuochi stellati, che animeranno momenti dedicati ed esperienze da ricordare – ovviamente, tutte basate sul cioccolato.

Cioccofest sarà una città che vuole accogliere amanti del gusto e appassionati, mettendo a disposizione navette di facilitazione da e verso le scuderie di Palazzo Farnese, aree pedonali grandi come l’intero borgo e una grande sinergia fra amministrazione comunale di Caprarola, MIBACT Polo Museale del Lazio , istituzioni scolastiche del territorio e realtà dell’industria, dell’impresa e dell’artigianato. Vi aspettiamo ancora a Caprarola per un altro evento da ricordare.