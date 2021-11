“Dal 29 novembre due regioni in zona gialla”. Covid, cosa cambia con le nuove regole: “Altre 5 zone a rischio”

Approvato il nuovo decreto dal consiglio dei Ministri di Mario Draghi. Sarà attivo dal 6 dicembre quello che già tutti chiamano “Super Green Pass”. Ma non solo: anche due regioni in zona gialla nei prossimi giorni. Cosa cambia nella vita di tutti i giorni? Tanto per cominciare il nuovo certificato sarà valido anche in zona bianca fino al 15 gennaio. Dove dovrà essere esibito? Naturalmente nei bar, ristoranti, cinema, teatri diventano accessibili solo a vaccinati e guariti, in possesso del Green Pass ‘super’ che sarà valido 9 mesi e non 12.

Fondamentale la distinzione con il green pass ‘semplice’, legato anche all’esito negativo dei tamponi, che serve per recarsi al lavoro, accedere agli alberghi, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale, i treni regionali e interregionali. Ma non è finita: perché le nuove norme taglieranno fuori chi non è vaccinato da una serie di attività anche in zona gialla o bianca: spettacoli, cinema, eventi sportivi (stadi di serie A compresi), bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche in zona bianca e gialla.

In zona gialla e arancione nessuna chiusura né riduzione di capienza ma i relativi divieti scatteranno solo per i non vaccinati. La rivoluzione più grande è però relativa ai trasporti: servirà infatti il super Green pass per prendere un aereo, un treno ad alta velocità, un pullman o una nave che collegano più di due regioni, ma anche per tutti i mezzi del trasporto regionale e interregionale e del trasporto pubblico locale.





Questo significa che, anche per salire su un bus urbano o sulla metro, bisognerà avere con se almeno l’esito negativo di un tampone. La mascherina rimane non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sembra certa la decisione di far diventare zona gialla sia l’Alto Adige che il Friuli-Venezia Giulia da lunedì 29 novembre.

Sarò brutalmente sincero, se torniamo in zona gialla io la colpa la darò unicamente ai non vaccinati perché l'80% delle persone in terapie intensiva sono no-vax. November 22, 2021

Tra l’altro la provincia di Bolzano ha tra l’altro già introdotto da qualche giorno una stretta in 20 Comuni con tanto di coprifuoco. Ma non sono le uniche a rischiare la zona gialla: anche altre regioni sono attenzione al cambio di colore. Si tratta di Marche, Liguria, Lazio, Calabria e forse Toscana ma solo dal 6 o 13 dicembre.