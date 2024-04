Follia su un aereo in partenza dall’aeroporto di Capodichino a Napoli e diretto a Ibiza, isola della movida estiva e meta di tantissimi turisti anche in questa stagione dalle temperature favorevoli. Il momento choc è stato ripreso da diversi passeggeri che si trovavano sul velivolo e una volta pubblicati sui social hanno fatto il giro del web.

Quello che ha ottenuto più visualizzazione è stato pubblicato nella famosa pagina social Welcome tu favelas, in cui solitamente vengono postate scene da ogni angolo d’Italia e non solo, in cui viene rappresentata una cronaca nuda e cruda che spesso è stata oggetto di critiche.

Rissa tra due donne sull’aereo Napoli-Ibiza, interviene la polizia

Come riportano diversi quotidiani, la violenta rissa tra due ragazze è scoppiata a bordo di un volo Napoli-Ibiza, con urla e insulti a dir poco pesanti. Le donne sono anche finite alle mani e se le sono date di santa ragione, strappandosi anche i capelli, fino a quando il personale di bordo e diversi passeggeri hanno provato a dividerle. La rissa è accaduta sotto gli occhi allibiti degli altri viaggiatori che si trovavano a bordo del volo in partenza dall’aeroporto di Napoli e diretto a Ibiza.

“Zoc***a, scurnacchiata, cornuta”, alcuni degli insulti che si sentono nel filmato riproposto anche da La7. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, arrivate sull’aereo per trattenere le due donne e portarle fuori dal velivolo. Il volo è partito con un leggero ritardo. Un portavoce della compagnia Easyjet ha confermato l’accaduto a Fanpage: “Possiamo confermare che la polizia è intervenuta sul volo EJU4203 da Napoli a Ibiza del 14 aprile prima della partenza a causa del comportamento violento di due passeggeri a bordo”.

Lite tra Vrenzole nel volo Napoli-Ibiza pic.twitter.com/7OriQdoCG8 — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) April 14, 2024

“I passeggeri sono stati sbarcati e il volo è arrivato a destinazione in orario. Il nostro personale di bordo è addestrato a gestire tutte le situazioni per assicurare che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non sia mai compromessa. Anche se questi incidenti sono rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti aggressivi o intimidatori a bordo”.