Ed è di nuovo WhatsAppDown in Italia e in tante altre parti del mondo. È successo tutto il 25 ottobre 2022 intorno alle 9 del mattino. L’applicazione non risponde bene alle richieste degli utenti, soprattutto per quello che riguarda i gruppi. Piccoli disagi anche sulle chat private (sparite le doppie spunte e qualche ritardo) ma in confronto agli altri problemi sulla piattaforma, nulla di grave. I problemi stavolta sono iniziati lunedì 24 ottobre intorno alle ore 18:00.

Solo qualche ora fa infatti si è registrato un guasto sul sistema di messaggistica di Meta. L’applicativo non rispondeva e non risponde in molte parti d’Italia e si moltiplicano le segnalazioni. Su Twitter #Whatsappdown è tra i più ricercati. Da parte del colosso Americano non c’è stata nessuna comunicazione in merito al guasto. Si è comunque trattato di un problema temporaneo quello di ieri, che sembrava essere rientrato, almeno in gran parte del territorio nazionale.

Leggi anche: “Uffa, è già scarico”. Smartphone, come risparmiare davvero la batteria: i trucchi





WhatsAppDown in Italia e in tante altre parti del mondo: cosa succede

Ma evidentemente non è così, visto che lo stesso problema si è ripresentato circa 15 ore dopo. Che poi non è certo la prima volta che ci sono problemi sul sistema di messaggistica istantanea. Oggi, anzi, l’impatto è stato solo su una porzione limitata di utenti. Che si sono potuti “consolare” riversandosi su altre piattaforme, come Instagram e Facebook, di proprietà di Meta.

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/huWCaFY6Tq — Karan Shah (@shahkarannnnnn) October 25, 2022

Qualcuno ricorderà che l’anno scorso, sempre ad ottobre, un blackout totale oscurò i sistemi di tutti e tre i social contemporaneamente, mandando in tilt non solo le piattaforme, ma soprattutto gli utenti che li utilizzano. I server di proprietà di Zuckerberg erano “scoppiati” tutti insieme intorno alle ore 17:30 circa del 4 ottobre, per essere ripristinati solo qualche ora dopo.

Si tratta di un danno economico e di immagine non indifferente per l’azienda di Menlo Park. I problemi però più diffusi, sembrano non essere in Europa, bensì in India, dove migliaia di utenti si stanno rivoltando su Twitter seguendo l’hastag #WhatsAppDown e monopolizzando la discussione mondiale.

Leggi anche: “Cosa hanno fatto a mia figlia”. Follia contro Armando Incarnato, il cavaliere di UeD denuncia