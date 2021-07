“Un lockdown a ottobre?”. Covid, perché Walter Ricciardi non lo esclude. E parla di “nuova ondata”

Torna a dire la sua il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi, che con la sua proverbiale calma avverte di un possibile lockdown a ottobre. Ricciardi, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital, lo sottolinea per non creare false speranze. A sostenere le parole di Ricciardi anche Hans Kluge, direttore dell’Oms. Kluge pensa anzi che ci siano “tutte e tre le condizioni” per una “nuova ondata di decessi ed eccesso di pressione ospedaliera dovuta al Covid-19 prima dell’autunno”.

Sempre secondo Kluge, “nuove varianti, copertura vaccinale insufficiente e aumento dei contatti sociali”. Da quello che si capisce dal racconto di Walter Ricciardi, Kluge si è detto convinto che “ci sarà una nuova ondata nella regione europea”. Ricciardi ritiene però che si abbiano tutte le possibilità per evitarlo, almeno questo. Ricciardi poi dichiara: “Se continuiamo a rispettare tutte le misure che ancora sono in vigore e intensifichiamo ancora più le vaccinazioni non c’è pericolo”.

E ancora: “Se invece non lo facciamo, provocheremo un aumento dei casi e non si può escludere che vengano introdotte misure che riducano la mobilità”. Il professore ha anche espresso la sua opinione sulla Variante Delta. Walter Ricciardi dice: “La variante Delta ci deve preoccupare”.





Walter Ricciardi, il pericolo della Delta

Continua poi Walter Ricciardi: “Sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avranno anche in Italia il numero di contagi del Regno Unito, ma se la popolazione più fragile sarà protetta gli effetti sulla mortalità e le ospedalizzazioni saranno le stesse dell’Inghilterra, quindi molto limitati”.

Insomma, niente di certo per il futuro. Dovremmo vedere cosa succederà dopo l’estate, ma fa già discutere il consiglio alla prudenza e contestualmente la non obbligatorietà delle mascherine all’aperto. Unica cosa da fare, come sempre: aspettare e sperare.