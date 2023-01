Fa un volo di 60 metri in auto, vivo per miracolo. L’incredibile episodio si è verificato a Pietraporzio, in alta Valle Stura, provincia di Cuneo, oggi venerdì 13 dicembre. A documentare quanto avvenuto sono stati i vigili del fuoco che sono intervenuti per le operazioni di soccorso. Vista la dinamica si temeva il peggio per il conducente della macchina che ha sbandato ed è finito fuori strada.

L’uomo stava percorrendo uno dei tratti più stretti e con più curve della valle in località Barricate quando ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha sbandato, è finito fuori strada ed è volato per ben 60 metri finendo nel torrente Stura. Nonostante il volo e lo schianto il conducente è riuscito a chiamare i soccorsi.

Leggi anche: “Un nuovo giorno festivo in Italia”. Qual è la nuova data proposta





L’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi all’uomo

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Cuneo e un’equipe medica dell’elisoccorso. I medici e gli infermieri hanno presto le prime cure all’uomo che, incredibilmente, dopo il volo di 60 metri ha riportato soltanto ferite lievi.

I vigili del fuoco si sono dovuti calare nella gola profonda 60 metri e hanno controllato che non ci fossero altri passeggeri a bordo dell’automobile. Verificata la situazione i pompieri hanno recuperato la macchina con l’ausilio dell’autogru.

AUTO PRECIPITA IN UNA SCARPATA, SALVO IL CONDUCENTE



Auto in un burrone, i #vigilidelfuoco si calano a 60 mt di profondità per le operazioni di soccorso, escludere la presenza di altre persone coinvolte e recuperare il veicolo. #Oggi l’intervento in valle Stura (CN) #13gennaio pic.twitter.com/q94GKa98wR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 13, 2023

Un evento che ha del miracoloso, l’uomo si è salvato e nessun altro ha riportato conseguenze dopo quell’incredibile volo di 60 metri.

“Non usateli”. Allerta dell’Oms sugli sciroppi per la tosse: quali sono