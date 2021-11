Gravissimo incidente stradale, coinvolti più mezzi: morto 30enne e 2 feriti

Terribile incidente stradale stamani a Voghiera, nel Ferrarese. Un uomo di 33 anni è morto. Quattro i mezzi coinvolti: un furgone e un camion che trasportava bombole di gas. È successo intorno alle 7.40 sulla Statale 16 ‘Adriatica’ all’altezza del chilometro 93.350. A lanciare i soccorsi un’auto in transito. Agghiacciante lo scenario che si è presentato ai soccorritori: un cumulo di lamiere. Per ore gli uomini dei vigili del fuoco e del 118 hanno lavorato per salvare l’uomo e liberare gli altri passeggeri dalle lamiere.



Purtroppo per Peaduru Merengnna, originario dello Sri Lanka non c’è stato niente da fare. Oltre al giovane deceduto, sono quattro i feriti: uno grave e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove si trova anche un secondo ferito più lieve. Altre due persone, un uomo di 61 anni e una donna di 48 anni, sono state accompagnate all’ospedale di Argenta, non troppo distante da Voghiera, con ferite medie e lievi.



Il traffico è rimasto bloccato a Voghiera lungo all’altezza del chilometro 93,350 per i soccorsi e i relativi rilievi. Sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un altro tragico incidente nel Ferrarese dopo quello che ieri sera è costato la vita a due giovanissime di Argenta.







Poche prima ore dello schianto di Voghiera avevano infatti perso la vita. Le giovani Paola e Marialuisa erano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da una loro amica e coetanea, la ventenne E.D.V, che è rimasta ferita gravemente. Dopo essere stata estratta dalle lamiere contorte della vettura dai vigili del fuoco e affidata le cure dei sanitari del 118.



Le due ragazze sono morte a seguito dello schianto avvenuto il 16 novembre 2021 intorno alle 20, nei pressi di via Matteotti. Ferita anche una terza giovane che era con loro in auto, e in modo non grave anche un uomo che viaggiava sull’altra vettura. L’altra vettura coinvolta è una Hyundai Kona. Uno schianto terribile quello dell’utilitaria sui cui le due giovani viaggiavano e che non ha lasciato scampo a Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio che sono morte praticamente sul colpo.