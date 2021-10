Bambino di 11 anni muore falciato da un camion. Era in bici con il fratello, tutti sotto choc

Voghera, incidente letale in via Papa Giovanni XXIII. Purtroppo per il bambino di 11 anni nulla da fare. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, il bambino è stato dichiarato deceduto sul posto. L’11enne si trovava in sella alla sua bici in compagnia del fratello.

L’incidente mortale è avvenuto lungo via Papa Giovanni XXIII a Voghera, in provincia di Pavia. Il piccolo C.R. si stava muovendo in bicicletta in compagnia del fratello, quando è avvenuto lo scontro con il camion cisterna. Secondo quanto si apprende, i due fratelli erano diretti al centro sportivo.

Poco dopo lo scontro, sul posto, sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari ma per il piccolo C.R. nulla da fare se non dichiararne il decesso. Da quanto si apprende, pare che i due fratelli, diretti verso il campo sportivo della città, stavano attraversando le strisce pedonali, quando poi è avvenuto lo scontro.





Il mezzo pesante, nello specifico un camion cisterna, era prossimo ad effettuare la manovra di svolta in direzione Corso Rosselli, ma in quel momento ad attraversare la strada anche i due fratelli, il piccolo C.R. di 11 anni e il fratello di 13.

A dare l’allarme i passanti, ma per uno dei due fratelli nulla da fare. L’intera comunità di Voghera resta sotto choc e stretta intorno alla famiglia colpita dal dolore della perdita. Restano in corso le indagini sul drammatico incidente da parte della Polizia Locale di Voghera atta a chiarire le dinamiche che hanno purtroppo condotto alla dolorosa scomparsa.