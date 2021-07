Si torna a parlare sul caso che ha tenuto prima col fiato sul collo, poi sui capelli, milioni di italiani. Ci riferiamo alla terribile scomparsa e morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. A distanza di un anno, incredibile a dire, ancora non si conoscono le cause del decesso nei boschi di Caronia. E se dobbiamo dirla tutta, neanche le cause che hanno portata la giovane madre in ‘fuga’ in quel curioso modo.

Quello che merge in queste ore, tuttavia, è un particolare ancora più atroce: sembra infatti che mamma e figlio non siano ancora stati sepolti perché, come denunciato dai legali della famiglia della donna, non è stata depositata la consulenza che dovrebbe far luce proprio sull’accaduto. Come ricorderete, Viviana Parisi e il suo bambino di 4 anni furono ritrovati nelle campagne di Caronia dopo che il 3 agosto del 2020 si erano allontanati da casa. La famiglia e i consulenti di parte hanno sempre respinto la tesi dell’omicidio suicidio, ma al momento non sono riusciti neanche a dar loro una degna sepoltura.

Viviana Parisi, la richiesta del marito

A dire la sua è Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele: “Stiamo ancora aspettando che la procura si pronunci, spero solo che tutto questo tempo serva per far luce su ciò che è successo”. È il 3 agosto quando Viviana racconta al marito di voler uscire per andare a comprare un paio di scarpe per il bambino. Si allontana con Gioele, ma non è diretta verso alcun negozio.





Imbocca l’autostrada per Palermo, probabilmente per raggiungere la Piramide della Luce, a Motta d’Affermo, a circa 140 chilometri da casa verso Palermo. Poi più nulla, neanche la possibilità di chiamarla: durante il lockdown la donna aveva trovato una nuova spiritualità. Non ha con sé neanche il cellulare. Di Viviana Parisi e del piccolo Gioele si perdono le tracce lo stesso giorno.

Qualche giorno dopo, precisamente cinque, Viviana Parisi viene ritrovata sotto un traliccio dell’alta tensione. Le ferite sono compatibili con una caduta dall’alto e con l’aggressione di animali. Non sarebbe morta sul colpo, ma sarebbe deceduta dopo ore di agonia. Il bambino dopo 17 giorni di ricerche. Un giallo che ancora non ha un responsabile, né una causa.