Improvviso malore allo stomaco, poi la tragedia. Giovane papà da appena 6 mesi e una vita ancora davanti a sè: purtroppo Vittorio Parziale di appena 29 anni non ce l’ha fatta. Tutto ha avuto inizio da quello che sembrava essere un forte dolore allo stomaco e al petto. L’uomo si è dunque recato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini, ma i sintomi non avrebbero fatto temere il peggio fino a quando il cuore del papà ha smesso per sempre di battere.

Vittorio Parziale muore a 29 anni. I medici della struttura ospedaliera non sono riusciti a trarre in salvo la vita del 29enne e papà da appena 6 mesi. In un primo momento, infatti, il dolore allo stomaco sarebbe stato ricondotto al una cattiva digestione e nessuno avrebbe mai pensato al peggio. Dopo le dimissioni dal pronto soccorso, il giovane papà ha continuato a stare male fino al tragico epilogo.

Vittorio Parziale muore a 29 anni. Aperta un’inchiesta sulle cause del decesso

Infatti non appena varcata la soglia dell’ospedale, l’uomo si sarebbe letteralmente accasciato al suolo. Vittorio muore così di infarto e davanti alla tragedia, la famiglia ha esposto denuncia chiedendo alla Procura di indagare sulle cause dell’improvviso decesso e inevitabilmente sulle responsabilità coinvolte nella tragedia del tutto inaspettata: “Poteva essere un banale mal di stomaco dovuto ad indigestione, ma quando ha avvertito fastidio al petto era d’obbligo ipotizzare che tale sintomo potesse essere il segnale di un arresto cardiaco”, spiegano i legali al Corriere della sera.

La famiglia di Vittorio si sta facendo assistere dagli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro. Come affermato dall’avvocato Amedeo Di Pietro su Il Corriere del Mezzogiorno: “È stato visitato quindi gli hanno detto di aspettare”, e ancora: “Vittorio si è allontanato, poi è tornato indietro: mentre saliva le scale è morto“. Così è stata aperta l’inchiesta: dagli inquirenti che hanno impugnato la cartella clinica all’autopsia a cui verrà sottoposta la salma.

Davanti alla notizia del decesso, i familiari di Vittorio non hanno trattenuto la rabbia. Infatti si apprende su Fanpage che due componenti della famiglia sarebbero stati denunciati per minacce e violenza a Pubblico Ufficiale a causa dell’aggressione ai danni dei poliziotti che sono intervenuti allo scopo di poter placare la reazione di rabbia in seguito all’avvenuta tragedia.