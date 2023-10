La nuova bomba sulla coppia vip. Le accuse sulla modella pesano e si fanno sentire, è quanto si apprende nelle ultime ore in merito alle turbolente vicende sentimentali tra lei e il principe. Infatti sembra che la bielorussa stia seriamente rischiando di andare incontro a un processo per circonvenzione d’incapace. Stando a quanto emesso dalla Procura, in pochi mesi la donna avrebbe letteralmente ripulito il regale di molti dei beni materiali, tra flusso di denaro e regali.

Piovono pesanti accuse su Tanya Yashchanka. La modella 37enne avrebbe intascato una quantità considerevole di denaro e di beni a scapito del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Stando a quanto emesso dalla Procura, i dubbi non sussisterebbero più alla luce della lista dei movimenti e acquisti emessa dai conti del principe.

La donna sembra essere arrivata al punto di gestire il ricco patrimonio di Giacomo Bonanno di Linguaglossa. A ricostruire lo storico della lista dei movimenti a favore della donna da parte dell’uomo ci ha pensato il Corriere della Sera. Alla luce degli accertamenti condotte dal pubblico ministero Stefano Pizza, le indagini sul caso del principe e della donna avrebbero raggiunto una fine. Nello specifico la donna non sarebbe stata la sola ad usuruire del denaro del principe.

Infatti sembra che i trasferimenti di denaro tirerebbero in ballo anche il fratello di Tatsiana, Dzmitry, il padre Uldadzmir e la madre Nina. Non appena ricevuto il denaro sul proprio conto Mediolanum, Tanya avrebbe dunque provveduto a versare la somma in diversi conti proprio a suo nome. E non si tratterebbe solo di denaro, ma anche di regali e acquisti.

Da due anelli acquistati per un totale di 75.000 euro, agli orologi Chopard Imperiale da 17.000 euro, un Rolex Daydate da 76.600 euro e un altro Rolex da 33.500 e un Patek Philippe da oltre 27.000 euro. E ad arricchire la lista, anche i bracciali Cartier, accessori firmati Gucci e Prada, Louis Vuitton fino ad arrivare anche alla spese sui viaggi e immobili, come ad esempio l’appartamento di via Gradoli e il B&B a Piazza di Spagna. La ciliegina sulla torta? Completa la lista anche una Mercedes extra lusso.