Una terribile notizia ha scioccato tutti coloro che la conoscevano e che le volevano bene. Gabriela Salgau è morta improvvisamente a 50 anni, senza che nessuno potesse immaginare una fine così terribile. Una scomparsa velocissima, che ha gettato tutti nello sconforto più assoluto. Subito sono stati allertati i soccorritori del 118, ma tutti i tentativi di rianimazione sono falliti e alla fine i sanitari non hanno potuto che confermare l’avvenuto decesso.

La preoccupazione aveva colpito innanzitutto i suoi parenti, che non riuscivano più ad avere notizie di Gabriela Salgau. Non rispondeva alle telefonate e allora hanno contattato l’ambulanza, che si è recata sul posto. Una volta giunti nella sua casa, è stata trovata morta nella sua camera da letto. Una scoperta angosciante, che ha ovviamente distrutto dal dolore tutti i suoi familiari, i quali avevano sperato in un epilogo decisamente diverso.

Gabriela Salgau trovata morta a 50 anni nella sua camera da letto

Dunque, Gabriela Salgau è morta per un malore in piena notte che non le ha lasciato scampo. Lei è rimasta sul letto della sua camera e proprio lì è stato rinvenuto il suo corpo. Lei era conosciuta per essere stata Miss Lady Sanremo nel 2022. La tragedia si è verificata a Portogruaro, in provincia di Venezia, e sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della locale compagnia per capire cosa potesse essere successo nelle ore precedenti la scoperta del cadavere.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un infarto la causa scatenante la morte della 50enne, quindi i carabinieri non hanno scoperto nulla che facesse propendere per un decesso violento. Le sue origini erano rumeni, come riferito dal sito Leggo, ed era nota anche per aver preso parte alla manifestazione contro la violenza di genere proprio a Portogruaro. Due anni fa, dopo aver conquistato il titolo di Miss Ragazza Cinema Ok, si era fatta immortalare nei pressi della panchina rossa.

La modella, come rivelato anche dal sito Nordest24.it, si batteva davvero con grande coraggio per la causa delle donne ed era un vero e proprio simbolo. La sua importante eredità dovrà essere raccolta da altre persone, che dovranno proseguire la lotta iniziata da Gabriela.