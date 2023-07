La fortuna stavolta non è stata cieca, ad incassare la vincita record di un milione di euro è un uomo che nel quartiere di San Paolo, a Roma, conoscono bene. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi: “ha vinto giocando appena 5 euro” ha spiegato il titolare della tabaccheria di via Corinto 70. Una vincita quasi impossibile, arrivata grazie al MillionDay, un gioco che forse non tutti conoscono. Il suo funzionamento è semplice: bisogna compilare una schedina scegliendo 5 numeri da 1 a 55 e attendere l’estrazione per scoprire se si è tra i vincitori del Million Day.

Di seguito maggiori informazioni e consigli su come giocare la propria schedina. I premi e i costi variano a seconda della quantità di numeri che genera il sistema. È possibile ripetere la giocata Sistemistica per più estrazioni consecutive selezionando il numero di abbonamenti desiderato fino a 5 estrazioni. Le regole di gioco di Million Day sono facili: per prima cosa bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 a 55 e compilare la schedina.





Roma, vince un milione di euro a MillionDay giocandone 5

Il prezzo per le singole giocate è fisso e pari a 1€. L’estrazione avviene ogni giorno alle ore 13:00 e alle ore 20:30: se i numeri scelti sono tra quelli estratti, si vince. E quando l’uomo, un cittadino del quartiere popolare un cliente abituale della ricevitoria che gioca sempre le stesse schedine con un piccolo sistema da 5 euro e che ieri ha centrato tutti e 5 numeri dell’estrazione ieri che erano: 1-12-27-43-46, ha fatto salti di gioia.

“È stata una bellissima soddisfazione – spiega Salvatore, titolare della tabaccheria e ricevitoria, a RomaToday -. Non è la prima vincita registrata qui ma è sicuramente quella più alta. È stato emozionante”. I soldi, per una volta, sembrano essere andati a chi ne ha bisogno. Per la riscossione delle vincite al Million Day occorre ritirare il premio entro 60 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle estrazioni.



Da 10.500 a 1.000.000€: si deve prenotare il ritiro del premio presso una qualsiasi filiale di Banca Intesa oppure presso l’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A di viale del Campo Boario 56/D in Roma. In questo caso è necessario essere in possesso dell’ID della giocata vincente (il codice riportato nel Dettaglio Giocata), di un documento di identità e del codice fiscale. L’importo Può essere ritirato entro 30 giorni, dopo che la Commissione ADM avrà verificato la vincita.