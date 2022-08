Vince 300mila euro con un gratta e vinci da 5 euro. Mattinata decisamente fortunata per un cliente occasionale della tabaccheria La Spina di Fabriano. L’uomo, molto probabilmente residente nel fabrianese, dopo aver fatto colazione nel bar adiacente ha deciso di acquistare un biglietto della lotteria istantanea Il Miliardario.

Come si può vedere dalla foto del biglietto fortunato, il cliente ha grattato il “16” vincente con la scritta “300.000 euro” quando ormai era giunto alla terza e ultima fila. Il titolare della tabaccheria Simone Bartoccetti ha dichiarato: “Un cliente occasionale che molto probabilmente ha fatto colazione nel bar adiacente, ha comprato un solo biglietto e poi ha chiesto la conferma dell’importo appena vinto: 300mila euro”.





Vinti 300mila euro con un gratta e vinci, le parole del tabaccaio

Il titolare della tabaccheria ha poi aggiunto: “Ogni blocco de II Miliardario che vendiamo ha sessanta biglietti, quindi… Ricevuto conferma dell’importo vinto, il fortunato ha lasciato la tabaccheria, prima però abbiamo avuto la prontezza di fotografare il biglietto, perché è tra i primi ticket di questo importo ad essere stato venduto nella nostra attività. La cosa divertente è che si aspettava di incassarlo subito, perché aveva capito che si trattasse di soli 300 euro”.

Altro che 300 euro, il biglietto fortunato ha consentito al vincitore di incassare ben 300mila euro. A lui lo stesso titolare della tabaccheria ha inviato un augurio: “Auguro al vincitore un futuro radioso e che questa vincita possa trasformarsi in tanta serenità: la porta della nostra tabaccheria è sempre aperta e lo champagne è già in frigo, pronto ad essere stappato per fare un brindisi tutti assieme”.

Il vincitore, però, rimane per il momento ignoto. E forse, chissà, per mantenere l’anonimato difficilmente accoglierà l’invito del tabaccaio. Quella tabaccheria, però, se la ricorderà per tanto, tanto tempo. Scommettiamo?

