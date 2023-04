Sotto quella patina argentata c’era un biglietto per una vita tranquilla: 2 milioni di euro caduti all’improvviso dal cielo con la forma di un tagliando gratta e vinci, succedeva due anni fa a Garda, in provincia di Verona. Fortunato, un operaio mantovano 42enne di origini brasiliane che ora è finito a processo con la prima udienza che si è tenuta ieri. A portarcelo due amici che lui, evidentemente, non riteneva tali o comunque meritevoli delle premure che agli amici si devono specie quando in ballo c’è una cifra del genere.



Ed è stata proprio la cifra il motivo scatenante delle lite: si perché il 42enne si è dato alla fuga nonostante il gratta e vinci fortunato fosse stato acquistato in società, con la promessa, in caso di vittoria, di dividere per tre. A raccontare i dettagli di questa storia che risale al 22 febbraio del 2021 ed ha per teatro un’anonima tabaccheria di Garda, in provincia di Verona, è il Corriere della Sera.

Vince 2 milioni di euro al gratta e vinci e scappa: truffati gli amici



“Tolte le tasse, restavano un milione e 600 mila euro da suddividere per tre, ma poi abbiamo saputo dai giornali che contrariamente agli accordi si era intascato tutta la vincita”, si legge sul giornale meneghino. Spezzano, “senza alcuna possibilità di riconciliazione”, quel loro “consolidato rapporto di amicizia e collaborazione lavorativa nei cantieri della Gardesana tra le province di Verona, Mantova e Trento”.



Un legame che “non potrà mai ricucirsi” e che ha portato al blocco della megavincita: “lui si è messo interamente in tasca, senza dividerla con noi che avevamo acquistato l’intero blocchetto di Gratta in società. Ci ha ingannati”. Difficile che un colpo di fortuna del genere si ripeterà. Le probabilità di vincita variano a seconda della tipologia di Gratta e Vinci, ogni gioco ha percentuali diverse.



La probabilità di vincita media, è pari a 1 su 3,36, ma ci sono giochi con il 25%, altri con 14,90% o 7,86%. Il Miliardario può far vincere di media con un biglietto vincente ogni 6 milioni, mentre il Prendi Tutto ha un 14.37% di percentuale di vincita che è molto alta ma comunque abbastanza per limare, e di parecchio, il sogno di una nuova vincita milionaria.