Baciato dalla fortuna, vince 100 mila euro, poi il gesto che lascia senza parole. Una vittoria decisamente fortunata quella avvenuto al bar di Arezzo quando, grattando i suoi numeri, scopre di aver vinto tantissimi soldi. Poco dopo, il gesto inaspettato alle bariste. E sono state proprio loro, Giuseppina e Federica, a raccontare come sono andate le cose.

Vince 100 mila euro e fa due regali alle bariste. Senza parole Giuseppina e Federica quando hanno visto arrivare alcuni pacchetto regalo con tanto di biglietto. Due regali poco dopo aver vinto la bellezza di 100 mila euro: Giuseppina e Federica non credevano ai loro occhi quando hanno visto due mazzi di fiori e due collanine in oro.

Vince 100 mila euro e fa due regali alle bariste. Il racconto di Giuseppina e Federica

Le due ragazze lavorano al Bar 40 mq che si trova in via Setteponti davanti alla Motorizzazione Civile. Si apprende su La Nazione: “Le bariste spiegano che la vincita risale probabilmente a qualche settimana fa quando la banca le ha cercate per avere il codice del loro punto vendita spiegando che li una persona, comprando il tagliando del gioco a premi 100X, aveva vinto 100mila euro. «Giusy e Fede grazie» recitava il biglietto rimasto rigorosamente anonimo”.

Nel bigliettino a loro indirizzato, la scritta: “Giusy e Fede grazie” e per l’appunto nessun altro nome. E a proposito di bacio della dea della fortuna, un’altra clamorosa vincita avvenuta alcuni mesi fa. Vinti bel due milioni al Gratta e Vinci dopo un turno di notte a lavoro. La Dea bendata ha baciato un fortunato operaio che dopo il lavoro ha fatto tappa al bar Pit Stop di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, e ha deciso di acquistare un gratta e vinci, un Miliardario Maxi da venti euro.

Anche in quel caso il racconto del titolare: “Il vincitore è un cliente abituale che lavora in questa zona – racconta il titolare del bar Luca Incerti – il quale ha grattato il suo biglietto e ha subito sospettato di aver vinto qualcosa. Mentre leggeva i dati appariva stupito, incredulo. Diceva: ‘Quello che leggo è vero? Quello che leggo è vero?’. Abbiamo pensato che fosse una vincita minore, di duemila euro”.