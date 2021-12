Tragico incidente nella notte. Carlotta muore sul colpo a soli 18 anni, un’altra vita spezzata

Villorba, tragedia sulla strada. Muore sul colpo la studentessa a bordo dell’auto con altri 3 amici. Nonostante svariati tentativi per trarre in salvo la sua vita, Carlotta è morta sul colpo. Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero portato il veicolo a uscire fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere e il Suem 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

Muore sul colpo Carlotta De Rossi, in seguito al tragico incidente stradale avvenuto a Villorba, in provincia di Treviso. La drammatica vicenda è avvenuta intorno all’1.40 della notte in via Trieste. Pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. A bordo dell’auto, oltre a Carlotta una coetanea e due ragazzi ventenni.

Carlotta era una studentessa, figlia di un panettiere di Fontane molto conosciuto e stimato. La 18enne si trovava seduta sul sedile posteriore del mezzo. Pare che la vittima non indossasse le cinture di sicurezza. Pare che i giovani fossero di ritorno da una festa.





Ora sull’incidente indagano i Carabinieri di Villorba. Purtroppo non è il solo tragico incidente avvenuto durante le festività natalizie. Infatti come riporta Il Gazzettino, Carlotta è la seconda vittima di un incidente mortale.

Muore durante la notte della vigilia una giovane trentenne, Margherita Lotti, in seguito a un sinistro sul cavalcaferrovia di San Vendemiano, dopo che un 53enne ubriaco aveva tamponato la sua auto ferma in panne a lato strada. Purtroppo per Margherita nulla da fare. La giovane donna, infatti, al momento dell’urto è stata sbalzata giù dal viadotto, per poi precipitare nel fossato sottostante.