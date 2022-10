Tanta paura a Villaricca. Una voragine si è aperta in strada nel comune situato in provincia di Napoli. Le immagini choc della buca di enormi dimensioni hanno sconvolto tutti e si è rischiato seriamente di avere conseguenze gravissime. I disagi ci sono comunque stati e ora c’è preoccupazione per il futuro di diverse persone. C’è già una prima ipotesi su cosa sia potuto succedere nelle scorse ore, anche se non c’è la conferma definitiva. Toccherà alle autorità competenti indagare a fondo per scoprire le cause dell’episodio.

Stando a quanto riferito finora, a Villaricca dopo la voragine in strada sono stati allertati con urgenza i vigili del fuoco nonché la polizia locale e i carabinieri per i rilievi del caso. Sono arrivati sul luogo anche i tecnici del comune partenopeo, i sanitari del 118 e i volontari della protezione civile. Il sito de Il Messaggero ha anche aggiunto che si è proceduto immediatamente all’evacuazione di almeno dieci famiglie, che abitano nelle case che sono state interessate da questa grande voragine. I cittadini sono scesi in strada, a causa del fortissimo boato udito.

Villaricca, voragine in strada: famiglie evacuate ma nessun ferito

Come è stato possibile osservare dalle foto diffuse anche sui social network, il paese di Villaricca è stato coinvolto da questa maxi voragine in strada. All’interno della stessa è quasi finita un’autovettura parcheggiata e un palazzo ha rischiato seriamente di cedere. L’episodio si è registrato esattamente alle ore 5 del 31 ottobre in via Palermo. La protezione civile sta lavorando alacremente per non lasciare sole le famiglie evacuate, che per il momento non possono fare rientro nelle loro dimore. E vediamo qual è l’ipotesi principale di questo cedimento stradale.

Possiamo subito dire che fortunatamente non si sono verificati feriti, ma il rischio c’è stato eccome. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a provocare questa grandissima buca stradale che ha messo a repentaglio un edificio, potrebbero essere state delle infiltrazioni d’acqua. Ad essere crollato anche un muretto prima dell’ingresso all’interno di un parco. Coloro che sono intervenuti avrebbero anche ipotizzato la temporanea sospensione di acqua o gas per evitare ulteriori problemi e mettere tutto in sicurezza. Nei prossimi giorni si saprà di più.

Voragine a Villaricca in via palermo: sono 6 le famiglie evacuate a causa di danni. In corso i rilievi dei Vigili del Fuoco. #news #villaricca



– https://t.co/dLL1hHTmUQ — Punto! il Web Magazine (@puntomagazine) October 31, 2022

Mesi fa in Cile si è invece aperta una voragine circolare con un diametro di 25 metri e una profondità di circa 200 si è aperta nei giorni scorsi in un’area limitrofa ad una miniera. L’agenzia che si occupa di geologia e miniere, ha iniziato le indagini. Il direttore di Sernageomin ha affermato che non sono stati trovati materiali sul fondo del canyon, solo molta acqua.