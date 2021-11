Morto a 22 anni, ennesima tragedia sul lavoro. Travolto davanti agli occhi dei colleghi

Villanova Tulo, tragedia sul posto di lavoro. Roberto Usai, 22 anni, era di turno a lavoro. Il giovane operaio lavorava nell’azienda Demuro Srl, nella zona industriale di Per’e Cuaddu, che realizza prefabbricati. Il 22enne si trovava a bordo di un macchinario quando è rimasto travolto dal mezzo.

Un’intera comunità sotto choc a Villanova Tulo, dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Roberto era di turno a lavoro quando, sotto gli occhi dei colleghi, il giovane operaio è stato travolto dal macchinario sul qualche stava lavorando.

L’allarme è stata lanciato da quanto hanno assistito impotenti alla drammatica vicenda. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118, ma purtroppo per Roberto ogni speranza è svanita nel giro di poco tempo. Il giovane operaio, originario di Villanova Tulo, è deceduto sul colpo e per i carabinieri di Isili restano aperte le indagini per fare luce sul drammatico incidente che ha spento tutti i sogni del 22enne.





Gli inquirenti hanno dunque avviato da subito l’indagine atta a far emergere eventuali mancanze di sistemi di sicurezza e responsabilità e al contempo il primo cittadino di Villanova Tulo, Alberto Loddo, ha proclamato il lutto cittadino e la chiusura delle attività commerciali.

“Siamo profondamente scossi da quanto accaduto”, commenta il sindaco. “Roberto era un ragazzo molto inserito nella comunità. Giocava a calcio, faceva parte del gruppo folk e di un’associazione che organizzava eventi e manifestazioni. Non sappiamo come sia successo. Siamo pienamente vicini alla famiglia”, aggiunge a chiusura del messaggio di dolore a cui si unisce un’intera comunità.